Marília Mendonça terá papel importante em próxima novela da Globo; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Marília Mendonça será celebrada na próxima novela das sete da Globo, Coração Acelerado, com estreia marcada para novembro.

Logo no capítulo de abertura, imagens reais da cantora em um show de 2016 serão exibidas, homenageando a artista, segundo coluna.

Coração Acelerado celebra Marília Mendonça de forma especial

Marília Mendonça terá um papel especial na trajetória da protagonista Agrado Garcia, papel de Isadora Cruz.

Na plateia do show citado, Agrado, ainda criança, se deslumbra ao ver Marília no palco e revela à mãe o desejo de seguir os passos da artista, revela a colunista Carla Bittencourt.

A novela ainda trará citações e homenagens à artista: Agrado mantém fotos da cantora em seu camarim improvisado e chega a interpretar “Sem Sal”, um dos maiores sucessos de Marília, em uma de suas apresentações.

A presença da artista, mesmo em imagens de arquivo, promete emocionar os fãs e reforçar sua importância na história da música sertaneja.

Com referências à música sertaneja e homenagens discretas à cantora, Coração Acelerado promete emoção, representatividade e um tributo delicado à artista que marcou uma geração.

Qual a história de Coração Acelerado?

Na produção escrita por Maria Helena Nascimento ("Rock Story") e Izabel de Oliveira ("Rock Story"), Agrado Garcia formará uma dupla sertaneja poderosa com Eduarda (Gabz).

Agrado se envolverá com João Raul (Guilherme Bragança), um astro do sertanejo que sofre com ansiedade e outros problemas de saúde mental.

As protagonistas terão como pedra no sapato a influenciadora Naiane (Isabelle Drummond), vilã da trama.

Segundo a imprensa, nomes conhecidos devem compor o elenco, como Leandra Leal, Lázaro Ramos, Vladimir Birchta e Marcos Caruso. A estreia está prevista para 2026.