Após ser massacrada, Jade Picon luta para emplacar outra novela na Globo

Jade Picon, que foi massacrada pela sua atuação em Travessia, trama de Gloria Perez, em 2022, está lutando para marcar presença em outra novela da Globo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

A atriz pretende retornar às novelas em 2026 e tem se movimentado para isso. Ela participou de uma oficina de novos atores feitas pela emissora, que também contou com a presença de Benedita Casé, filha de Regina Casé; Antônio Benício, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício, além do artista plástico Luiz Zerbini, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal.

No radar, tem testes para a nova novela das seis, Nobreza do Amor, e também a próxima de Walcyr Carrasco, no horário nobre, que substitui Três Graças.

Jade Picon era bastante conhecida no mundo digital, mas ganhou maior visibilidade quando participou do BBB 22. Na época, ela conseguiu emendar com a novela das nove e acabou ofuscando o campeão do reality na época, o cantor e ator Arthur Aguiar. Porém, a atuação da nova atriz não agradou aos telespectadores.

