Lívia Andrade pode estar em nova novela da Globo

Lívia Andrade pode surpreender o público com um novo desafio na Globo em 2025, e não é como apresentadora. Saiba o que vem por aí!

Lívia Andrade está prestes a adicionar mais um título ao seu currículo!

A apresentadora e comentarista foi convidada para integrar o elenco de "Coração Acelerado", próxima novela das sete da Globo.

A trama substituirá Dona de Mim a partir de novembro, e a participação marcaria sua estreia na teledramaturgia da emissora. A informação é da colunista Carla Bittencourt.

Lívia Andrade pode participar de nova novela da Globo

Conhecida atualmente por sua presença no Domingão com Huck, onde atua como jurada e participa de quadros especiais, Lívia mantém uma relação profissional próxima com Luciano Huck, responsável por sua entrada na Globo.

Agora, ela pode voltar a explorar seu lado atriz em uma nova fase da carreira, como destaca a coluna.

Distante das novelas nos últimos anos, Lívia já demonstrou talento nas telas quando trabalhou no SBT.

Entre seus papéis mais lembrados estão a vilã Valéria em "Corações Feridos" e a professora Suzana de Carrossel.

O convite para a nova novela das sete chega como um desafio inédito na Globo, e, embora os detalhes sobre o papel ainda estejam sob sigilo, a expectativa é de que a participação seja marcante.