Vale Tudo: Maria de Fátima chega ao fundo do poço e exige pensão de César

A "praga" de Raquel (Taís Araújo) vai pegar em "Vale Tudo"!

Maria de Fátima (Bella Campos) enfrentará desprezo após sua relação com César (Cauã Reymond) desmoronar na novela, como revela o Resumo das Novelas On.

Vale Tudo: Grávida, Fátima procura César

Grávida e rejeitada por Afonso (Humberto Carrão), ela também não encontrará apoio nem da mãe. Sozinha, decide cobrar de César uma pensão para o filho.

O modelo, porém, agora envolvido com Odete (Debora Bloch), se recusa a ajudá-la. Fátima tenta abordá-lo no hotel onde ele está hospedado, mas é barrada, segundo o Resumo das Novelas On.

Do lado de fora, a influencer grava uma live expondo a situação. César a surpreende ao surgir, exigir o fim da gravação e levá-la para conversar.

No encontro, ela exige dinheiro, ameaçando levá-lo à Justiça.

Cínico, ele debocha da pressão. Fátima reage com raiva, lembrando o que fez por ele e prometendo que lutará pelos seus direitos, nem que seja nos tribunais.

Qual é o final de César e Fátima em Vale Tudo 1988?

Sem apoio de Afonso e abandonada por César, Fátima chega ao limite e considera até entregar seu filho a um casal em busca de adoção. Em um momento de lucidez tenta adota uma vida mais honesta.

Mas o reencontro com César a faz ceder a mais uma armadilha: um casamento arranjado com um príncipe italiano, com a promessa de receber US$ 1 milhão por ano de união.

Antes de partir, Fátima deixa o filho sob os cuidados da mãe.