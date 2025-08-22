Qual filme da Sessão da Tarde hoje 22/08? Sucesso com Sandra Bullock vai passar na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Longa estrelado por Sandra Bullock e Regina King continua acompanhando as aventuras da agente do FBI Gracia Hart. Confira o trailer e a sinopse

Clique aqui e escute a matéria

O filme que vai passar na Sessão da Tarde desta sexta-feira (22/08) é o clássico “Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa”, de 2005.

“Miss Simpatia 2” é estrelado por Sandra Bullock e Regina King.

Após se tornar uma celebridade por sua atuação em um concurso de beleza, a agente do FBI Gracie Hart (Sandra Bullock) se vê impedida de trabalhar disfarçada.

Sua fama a leva a ser o "rosto oficial do FBI", participando de programas de TV e palestras, uma nova função que a frustra, mas à qual ela acaba se adaptando.

Apelidada de "Barbie do FBI" por sua nova parceira, Sam Fuller (Regina King), Gracie precisa voltar à ativa quando seus amigos Stan Fields e a ex-miss Cheryl Frazier são sequestrados em Las Vegas.

O FBI a envia para uma coletiva de imprensa na cidade, mas Gracie, acompanhada por Sam, que atua como sua guarda-costas, decide quebrar as regras para investigar o sequestro.

O filme começa por volta das 15h30, horário de Brasília, na TV Globo.

Confira o trailer:

