Qual filme da Sessão da Tarde hoje 22/08? Sucesso com Sandra Bullock vai passar na Globo
Longa estrelado por Sandra Bullock e Regina King continua acompanhando as aventuras da agente do FBI Gracia Hart. Confira o trailer e a sinopse
O filme que vai passar na Sessão da Tarde desta sexta-feira (22/08) é o clássico “Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa”, de 2005.
“Miss Simpatia 2” é estrelado por Sandra Bullock e Regina King.
Após se tornar uma celebridade por sua atuação em um concurso de beleza, a agente do FBI Gracie Hart (Sandra Bullock) se vê impedida de trabalhar disfarçada.
Sua fama a leva a ser o "rosto oficial do FBI", participando de programas de TV e palestras, uma nova função que a frustra, mas à qual ela acaba se adaptando.
Apelidada de "Barbie do FBI" por sua nova parceira, Sam Fuller (Regina King), Gracie precisa voltar à ativa quando seus amigos Stan Fields e a ex-miss Cheryl Frazier são sequestrados em Las Vegas.
O FBI a envia para uma coletiva de imprensa na cidade, mas Gracie, acompanhada por Sam, que atua como sua guarda-costas, decide quebrar as regras para investigar o sequestro.
O filme começa por volta das 15h30, horário de Brasília, na TV Globo.
