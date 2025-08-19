Repórter tem celular roubado antes de entrar ao vivo no 'Balanço Geral'
Beatriz Casadei se preparava para entrar ao vivo quando um suspeito pegou o celular das mãos dela. Momento foi exibido durante o programa. Confira
A repórter da TV Record Beatriz Casadei teve o celular roubado pouco antes de entrar ao vivo no programa “Balanço Geral” na manhã desta terça-feira (19).
Ela estava em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, quando um ciclista passou e pegou o celular das mãos dela.
De acordo com o apresentador Willian Leite, Beatriz não ficou ferida e fez um boletim de ocorrência.
O momento foi flagrado pela câmera. "Nós temos as informações: ela foi para a delegacia, para fazer boletim de ocorrência, porque o criminoso acabou levando o celular dela aqui. O Rafael Ferrari também está nesse local. Ele viu tudo", disse o apresentador.
A repórter da #RECORD, Beatriz Casadei, foi assaltada enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo na Marginal Pinheiros. O crime ocorreu em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde um ciclista tomou o celular e fugiu. A repórter registrou boletim de ocorrência… pic.twitter.com/NUMeY6b3oY— Balanço Geral (@balancogeral) August 19, 2025
"Rafa, conte. Você estava fazendo a reportagem e de repente você ouviu a Bia gritando. Você percebeu o que tinha acontecido logo depois ou não? Como é que foi essa história?", perguntou Willian.
"Willian, os garotos estavam aqui há bastante tempo, só que eles estavam bem vestidos. A nossa equipe até estava flagrando, de longe eles olhando para a gente", disse Ferrari.
"A Beatriz Casadei ia entrar ao vivo na Record para dar informações aqui mesmo, da Marginal Pinheiros, quando ela estava com o celular assim, [segurando] nas mãos. Era para ler a informação, o dado exato para, claro, não passar nenhuma informação errada no ar", completou.
"Estes garotos fizeram esse assalto por volta de 7 horas da manhã, só que eles estavam aqui desde 6h25", destacou Ferrari, que disse que a equipe estava observando a movimentação suspeita desde antes.