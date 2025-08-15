fechar
Vídeos | Notícia

Criminosos roubam loja de celulares em Cruz de Rebouças e causam prejuízo de R$ 20 mil

Dupla armada invadiu o local, rendeu funcionários e fugiu com sacos cheios de produtos; polícia segue em busca dos suspeitos

Por TV Jornal Publicado em 15/08/2025 às 11:15
flagrante em Cruz e Rebouças: assalto a loja de celulares rende prejuízo de R$ 20 mil e levanta questões de segurança
flagrante em Cruz e Rebouças: assalto a loja de celulares rende prejuízo de R$ 20 mil e levanta questões de segurança - TV Jornal

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens invadiram e roubaram uma loja de celulares em Cruz de Rebouças, distrito de Igarassu, no Grande Recife. A ação rápida resultou em um prejuízo estimado em R$ 20 mil. Apesar da chegada da polícia, os suspeitos conseguiram fugir.

Ação criminosa em poucos minutos

A dupla foi filmada caminhando pela calçada momentos antes do crime. Um deles estava armado. Ao se aproximarem da loja, os suspeitos invadiram o local com sacos preparados para levar os produtos. Sem sequer anunciar o assalto, começaram a recolher os itens imediatamente.

Durante o roubo, renderam cinco funcionários e levaram pelo menos oito celulares novos, um tablet, cinco aparelhos que estavam na loja para conserto e dois celulares pessoais das vítimas.

Polícia chegou, mas criminosos escaparam

Policiais civis da Delegacia de Cruz de Rebouças foram acionados ainda durante o crime. Três agentes chegaram rapidamente ao local, onde moradores indicaram que os criminosos estariam escondidos em um edifício próximo. No entanto, enquanto os policiais averiguavam a informação, os suspeitos fugiram.

A fuga também foi registrada pelas câmeras, que mostram os dois homens correndo com três sacos cheios de produtos. Em seguida, a dupla foge em uma moto vermelha. Um casaco foi deixado para trás e recolhido pela equipe policial como possível prova.

Moradores reclamam da insegurança

A ocorrência aumentou a sensação de insegurança entre os moradores de Cruz de Rebouças. Muitos relatam medo constante e falta de policiamento, principalmente nos fins de semana. “A cidade cresceu e precisa de mais presença da polícia”, desabafou um morador.

Até o momento, os suspeitos não foram capturados. As investigações seguem em andamento, com base nas imagens e provas recolhidas na cena do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Suspeito arromba seis lojas em galeria na Região Metropolitana do Recife
Roubo

Suspeito arromba seis lojas em galeria na Região Metropolitana do Recife

Insegurança no Recife: moradores do Cordeiro relatam medo e falta de policiamento
INSEGURANÇA

Insegurança no Recife: moradores do Cordeiro relatam medo e falta de policiamento

Compartilhe

Tags