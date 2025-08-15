Criminosos roubam loja de celulares em Cruz de Rebouças e causam prejuízo de R$ 20 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dupla armada invadiu o local, rendeu funcionários e fugiu com sacos cheios de produtos; polícia segue em busca dos suspeitos

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens invadiram e roubaram uma loja de celulares em Cruz de Rebouças, distrito de Igarassu, no Grande Recife. A ação rápida resultou em um prejuízo estimado em R$ 20 mil. Apesar da chegada da polícia, os suspeitos conseguiram fugir.

Ação criminosa em poucos minutos

A dupla foi filmada caminhando pela calçada momentos antes do crime. Um deles estava armado. Ao se aproximarem da loja, os suspeitos invadiram o local com sacos preparados para levar os produtos. Sem sequer anunciar o assalto, começaram a recolher os itens imediatamente.

Durante o roubo, renderam cinco funcionários e levaram pelo menos oito celulares novos, um tablet, cinco aparelhos que estavam na loja para conserto e dois celulares pessoais das vítimas.

Polícia chegou, mas criminosos escaparam

Policiais civis da Delegacia de Cruz de Rebouças foram acionados ainda durante o crime. Três agentes chegaram rapidamente ao local, onde moradores indicaram que os criminosos estariam escondidos em um edifício próximo. No entanto, enquanto os policiais averiguavam a informação, os suspeitos fugiram.

A fuga também foi registrada pelas câmeras, que mostram os dois homens correndo com três sacos cheios de produtos. Em seguida, a dupla foge em uma moto vermelha. Um casaco foi deixado para trás e recolhido pela equipe policial como possível prova.

Moradores reclamam da insegurança

A ocorrência aumentou a sensação de insegurança entre os moradores de Cruz de Rebouças. Muitos relatam medo constante e falta de policiamento, principalmente nos fins de semana. “A cidade cresceu e precisa de mais presença da polícia”, desabafou um morador.

Até o momento, os suspeitos não foram capturados. As investigações seguem em andamento, com base nas imagens e provas recolhidas na cena do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais