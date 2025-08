Agosto traz recomeço necessário para 4 signos que necessitados, diz Tarô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O novo mês não chega como um alívio apenas pelo calendário. Para alguns signos do zodíaco, agosto se apresenta como uma resposta a um período anterior de desgaste emocional, sensação de cansaço mental ou frustração com os próprios rumos.

A astrologia mostra que o céu astrológico de agosto — com aspectos fluentes entre planetas pessoais e o início da temporada virginiana ao final do mês — favorece retomadas, reorganizações e decisões que devolvem o senso de direção.

Este recomeço não é apenas externo. Envolve reposicionar a energia, revisar prioridades e mudar padrões de comportamento que antes impediam o avanço. Para quem vinha tentando manter tudo sob controle mesmo à beira do esgotamento, o mês oferece novas possibilidades, mas exige também coragem para deixar o que não serve mais.

Veja quais são os quatro signos que mais sentem esse impacto e como esse recomeço pode se manifestar na vida de cada um.

Câncer (21/6 a 22/7)

Os cancerianos encerraram recentemente seu ciclo solar e, com isso, estão diante de um novo ano pessoal. Agosto funciona como o primeiro verdadeiro passo em direção a um novo tempo, mas esse movimento só se sustenta se vier acompanhado de desapego.

Muitos cancerianos chegam a este mês emocionalmente esgotados, seja por responsabilidades acumuladas, seja por relações que deixaram de fazer sentido. A boa notícia é que o mês oferece apoio para recuperar forças, reconstruir rotinas mais leves e colocar limites. O recomeço vem da autorresponsabilidade emocional: cuidar de si sem culpa será essencial.

Libra (23/9 a 22/10)

Librianos entram em agosto com a sensação de terem tentado conciliar tudo — e todos — nos últimos meses, muitas vezes abrindo mão de si. Isso gera um acúmulo de ressentimento silencioso e uma dificuldade de se colocar como prioridade.

O recomeço para Libra vem da libertação dessa obrigação de agradar. O céu de agosto favorece decisões que devolvem autonomia, seja no campo afetivo, profissional ou familiar. Pequenos gestos de independência podem mudar a dinâmica de relações desgastadas. É hora de fazer escolhas com base no que faz sentido — e não apenas no que parece mais equilibrado para os outros.

Capricórnio (22/12 a 19/1)

Capricornianos enfrentaram um primeiro semestre exigente, marcado por cobranças internas e externas, com pouco espaço para descanso emocional. O ritmo intenso, somado à rigidez pessoal, trouxe desgaste que agora precisa ser tratado.

Agosto oferece uma oportunidade de reorganizar não só tarefas, mas a forma como Capricórnio lida com suas próprias exigências. O recomeço está mais ligado à revisão de metas do que à criação de novas. Voltar a enxergar propósito no que se faz é o primeiro passo. O céu favorece pausas, reencontros e uma reconexão com projetos antigos que ainda fazem sentido.

Peixes (19/2 a 20/3)

Para muitos piscianos, os últimos meses trouxeram uma espécie de travessia interna difícil de explicar: sensação de estar à deriva, falta de foco e emoções à flor da pele. Agosto chega para devolver alguma estrutura a esse caos silencioso.

O recomeço para Peixes será sensível, mas profundo. O mês convida a organizar o mundo interno e a reconectar-se com a própria intuição de forma mais leve. Situações que antes pareciam confusas agora começam a fazer sentido, principalmente se o pisciano conseguir silenciar os ruídos externos e dar atenção ao que sente. A clareza virá pela introspecção, e não pela pressa.

