Tarô revela os 4 signos mais sortudos em agosto

Segundo interpretações do Tarô, quatro signos estarão mais alinhados com oportunidades, encontros e decisões certeiras neste mês de agosto

O mês de agosto chega com energia renovada e, segundo as cartas do Tarô, alguns signos estarão particularmente favorecidos por caminhos que se abrem de forma mais fluida e positiva. A leitura do Tarô revela que, para esses quatro signos, a sorte não virá apenas como acaso, mas como consequência de estarem sintonizados com movimentos internos e externos que favorecem escolhas bem feitas, conexões importantes e ganhos inesperados.

Cartas como Roda da Fortuna, O Sol, O Mundo e O Mago se destacam nas leituras ligadas ao mês de agosto. Esses arcanos apontam para expansão, clareza e a habilidade de aproveitar o momento certo — ou seja, de transformar pequenas oportunidades em grandes vitórias. A sorte, nesse caso, se traduz em estar no lugar certo, na hora certa, com o olhar certo.

E é justamente isso que os signos a seguir tendem a vivenciar ao longo do mês. Veja abaixo os quatro signos mais alinhados com o fluxo da sorte em agosto e de que forma essa energia pode se manifestar:

Leão (23/7 a 22/8)

A carta do mês para Leão é O Sol, símbolo máximo de vitalidade, clareza e sucesso. Agosto é naturalmente o período solar dos leoninos, e isso se reflete com ainda mais força nas leituras do Tarô. As portas que se abrem tendem a ser resultado direto do brilho pessoal, da espontaneidade e da coragem de assumir o protagonismo.

A sorte para Leão se manifesta por meio de convites, reconhecimento e soluções inesperadas para questões que vinham travadas. O segredo é não duvidar da própria intuição e confiar no que já está sendo iluminado. Este é o momento de agir sem medo de se destacar — a visibilidade será um fator chave para que as boas oportunidades encontrem seu caminho.

Virgem (23/8 a 22/9)

A carta revelada para Virgem foi O Mago, que representa iniciativa, inteligência prática e a capacidade de fazer acontecer. Neste mês, virginianos estarão mais aptos a identificar soluções criativas, iniciar projetos com potencial de crescimento e tomar decisões com precisão cirúrgica.

A sorte virá da união entre preparo e oportunidade. Uma ideia aparentemente pequena pode render muito mais do que se imaginava, desde que bem executada. Agosto também favorece novas parcerias e movimentos profissionais. Tudo que Virgem colocar energia e método tem chance de se desenvolver de forma surpreendentemente positiva.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Para Sagitário, a carta do Tarô que rege o mês é A Roda da Fortuna — um sinal claro de que o ciclo está girando e que mudanças inesperadas podem ser extremamente benéficas. A sorte sagitariana virá de situações que mudam repentinamente, abrindo possibilidades onde antes havia dúvidas.

O segredo é manter-se flexível. Viagens, propostas de última hora, reencontros e até mudanças de rota profissional podem aparecer como sorte disfarçada. Agosto pede coragem para confiar no movimento da vida, pois ele tende a levar Sagitário exatamente para onde precisa estar.

Peixes (19/2 a 20/3)

A carta associada a Peixes neste mês é O Mundo, arcano que simboliza completude, realização e alinhamento com o destino. Os piscianos entram em um ciclo de conclusão e reconhecimento, em que os frutos de ações anteriores começam a aparecer — muitas vezes, com recompensas além do esperado.

A sorte se manifesta na forma de retornos emocionais, financeiros ou espirituais. Convites, boas notícias e retribuições chegam com leveza. É um período fértil para quem souber respeitar o próprio ritmo e confiar nos sinais. Quanto mais Peixes estiver alinhado com sua essência, mais a sorte se aproximará sem esforço.

