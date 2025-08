Onda de positividade chegará para retomar o rumo da vida de 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Os dias de início de mês funcionam, para muitos, como um convite silencioso para reorganizar a vida. Agosto, com Sol e Vênus em Leão, entra em cena com uma atmosfera mais quente, no sentido emocional e simbólico: é hora de se reconectar com o que dá prazer, buscar clareza e retomar o controle dos próprios caminhos. Para três signos em especial, uma verdadeira onda de positividade deve ajudar a sair de situações confusas ou pesadas, especialmente aquelas que vinham drenando energia nos últimos meses.

Essa virada não acontece de forma repentina, mas sim como o resultado de movimentações internas que ganham fôlego com os trânsitos astrológicos. A chegada de Mercúrio em Virgem, a Lua Nova em Leão e a entrada do mês de agosto oferecem oportunidades para deixar o que pesa no passado e fazer escolhas mais conscientes.

O destino começa a alinhar pequenas coisas: uma conversa que alivia, uma proposta inesperada, uma sensação de clareza que enfim permite agir. A seguir, veja quais são os três signos que sentirão com mais força essa onda de positividade — e como ela pode ajudá-los a retomar o rumo da própria vida.

Libra (23/9 a 22/10)

Para os librianos, agosto começa com um chamado à reorganização emocional. Depois de um período em que parecia difícil tomar decisões ou encontrar um ponto de equilíbrio, os primeiros dias do mês trazem uma espécie de alívio interno. A energia de Leão ativa sua casa das amizades e dos projetos coletivos, sugerindo reconexões importantes e novas motivações.

Essa onda de positividade não está ligada a grandes acontecimentos externos, mas sim a uma retomada da confiança em si. Libra pode perceber que tem mais apoio do que imaginava, e que não precisa carregar tudo sozinho. Ao mesmo tempo, Mercúrio em Virgem favorece reflexões profundas e escolhas mais lúcidas. O resultado é uma sensação de recomeço sem pressa, mas com direção.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpianos iniciam agosto com clareza sobre o que deve ficar e o que já pode ser deixado para trás. O mês traz mais organização na vida prática, especialmente no trabalho e nas rotinas do dia a dia. Mas o que muda, de verdade, é o peso emocional com que as tarefas são encaradas. Uma leveza rara para esse signo começa a se instalar — não porque os desafios sumiram, mas porque o foco muda.

A positividade entra como força silenciosa: menos exigência, mais confiança. A presença do Sol em Leão ativa a casa da carreira, indicando movimentações que podem abrir novos rumos profissionais ou reforçar aquilo que já vinha sendo construído. A palavra-chave aqui é retomada: do entusiasmo, da concentração e da energia para fazer acontecer.

Peixes (19/2 a 20/3)

Agosto começa com a energia de Vênus e do Sol iluminando a área da rotina e da saúde dos piscianos. Isso significa que a positividade não chega como um golpe de sorte repentino, mas como uma série de pequenos gestos e decisões que restauram a ordem e o bem-estar. Peixes tende a se sobrecarregar emocionalmente, mas este início de mês traz um convite à leveza.

A intuição estará mais afiada, assim como a percepção de que é hora de voltar a cuidar de si com mais carinho e regularidade. A onda de positividade se manifesta, aqui, como autocuidado, disciplina gentil e vontade de criar uma vida mais sustentável emocionalmente. Pequenas atitudes terão impacto duradouro. E a boa notícia é que Peixes vai sentir, já nos primeiros dias, que está reencontrando seu centro.

Números de sorte para cada signo na loteria