Tarô envia recado de conforto para 4 signos que viviam fase difícil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As cartas indicam que um novo ciclo começa para quatro signos que enfrentaram tempos desafiadores — e agora podem respirar com mais alívio

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre é possível entender com clareza o motivo de certas fases difíceis. Há momentos em que tudo parece exigir mais esforço, paciência ou resistência emocional. Nos últimos tempos, quatro signos em especial sentiram esse peso de forma mais intensa: situações que travavam, ciclos que se encerravam de forma abrupta, ou apenas uma sequência de pequenos acontecimentos que drenavam energia.

O Tarô, no entanto, aponta que esse cenário começa a mudar. As cartas revelam que um novo ciclo se aproxima para esses quatro signos, e ele carrega uma energia de reconexão com a esperança. Mais do que respostas objetivas, o Tarô mostra uma reconfiguração sutil — pequenas mudanças internas que favorecem decisões mais alinhadas, retornos inesperados ou, simplesmente, a sensação de que já não é preciso lutar tanto.

É como se a maré baixasse, e fosse possível enxergar com mais clareza o que ficou, o que pode renascer e o que deve ser deixado para trás. A seguir, veja quais signos estão nessa lista e o que o Tarô mostra como caminho de reconforto e reequilíbrio:

Touro (20/4 a 20/5)

A carta do Eremita aponta que Touro viveu um período de recolhimento emocional, mesmo que a vida seguisse normalmente do lado de fora. Foram semanas — ou meses — de observação, silêncio, e busca por respostas que não vinham com facilidade.

O Tarô agora indica que a luz começa a aparecer aos poucos, e o que antes era peso, vira aprendizado. A orientação é seguir respeitando seu tempo, mas sem medo de retomar relações, planos ou conversas que pareciam difíceis demais de encarar. Há espaço para reconciliações internas e novos começos tranquilos, mesmo que discretos.

Câncer (21/6 a 22/7)

Para Câncer, a carta que se manifesta é a Estrela — símbolo de esperança, inspiração e renovação emocional. O signo atravessou fases em que precisou dar conta de muita coisa sem saber ao certo quem o amparava de volta. Essa dinâmica gerou cansaço e, por vezes, frustração.

Agora, o Tarô mostra que as conexões afetivas se tornam mais leves e as emoções voltam a fluir com mais paz. O conselho é abrir espaço para gestos pequenos de afeto e presença: é por aí que a energia do cuidado retorna. O cenário muda não por um evento marcante, mas pelo acúmulo de instantes bons e genuínos.

Virgem (23/8 a 22/9)

A carta do Julgamento revela que Virgem passou por um período de revisões profundas. Muitos virginianos sentiram que nada era suficiente, que havia sempre algo fora do lugar — dentro ou fora de si. Essa autocrítica intensa gerou bloqueios e inseguranças difíceis de nomear. Agora, o Tarô indica que essa análise começa a dar frutos.

Os erros passados viram base de novas decisões, e a confiança se fortalece. Há possibilidade de reconectar-se com planos deixados de lado ou de retomar uma postura mais firme diante de quem tentou desacreditar você. O alívio chega com a consciência de que o esforço não foi em vão.

Aquário (20/1 a 18/2)

Para Aquário, o Tarô traz a carta da Roda da Fortuna, sinal claro de reviravolta positiva após tempos instáveis. O signo sentiu como se estivesse girando sem controle, lidando com mudanças abruptas ou instabilidade emocional.

Esse ciclo agora dá lugar a um novo movimento: mudanças continuam a acontecer, mas com mais coerência e com sinais claros de crescimento. O Tarô orienta atenção às oportunidades que surgirem por acaso, encontros inesperados ou convites que parecem simples, mas têm impacto real. A fase difícil se encerra com a certeza de que cada passo trouxe alguma evolução, mesmo silenciosa.

Números de sorte para cada signo na loteria