Tarô revela os 4 signos que vão encontrar um novo amor no início de agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Agosto chega com um novo ritmo — mais emocional, mais receptivo e marcado por acontecimentos que não estavam nos planos, mas parecem ter sido escritos há muito tempo. No Tarô, esse tipo de mudança costuma ser simbolizado por cartas ligadas à liberdade emocional, à coragem de sair de antigos padrões e ao surgimento de conexões inesperadas. E entre os 12 signos, quatro estarão especialmente alinhados com esse fluxo.

A leitura indica que esses signos estarão com o campo afetivo ativado por uma abertura real: não apenas a vontade de amar, mas também a disposição de ser amado de um jeito diferente. O Tarô aponta para uma virada emocional nos primeiros dias de agosto — marcada não apenas por um encontro, mas pela capacidade de viver esse encontro com mais maturidade, leveza e entrega.

Não se trata de um amor idealizado nem de histórias fantasiosas. O que as cartas mostram é a possibilidade de um novo amor surgir de forma natural, com menos expectativa e mais conexão. Para alguns, isso virá por meio de reencontros com pessoas do passado. Para outros, será um vínculo que começa do zero, mas com sensação de familiaridade e propósito. Veja como cada um dos quatro signos pode viver esse movimento, segundo a leitura das cartas:

Áries (21/3 a 19/4)

Para Áries, o Tarô revela um momento de dissolução do controle emocional. A carta que aparece indica que o novo amor chega assim que o signo decide baixar as armas — principalmente aquelas que carrega para se proteger de antigas feridas. É um período em que a vulnerabilidade não será vista como fraqueza, mas como força. Um novo vínculo pode nascer justamente quando Áries parar de tentar “dominar” os próprios sentimentos e permitir que a vida traga algo fora do seu planejamento.

Esse novo encontro pode acontecer em contextos cotidianos, sem grandes expectativas, mas com a sensação clara de que há algo diferente no ar. A leitura sugere que, ao invés de buscar intensidade e velocidade, o melhor caminho será o da construção lenta. Esse vínculo tende a se sustentar pela confiança e não pela urgência. Para isso, o signo precisará trabalhar a paciência, a escuta e a disposição para compartilhar o espaço emocional com o outro — sem medo de perder o controle da narrativa.

Leia Também 3 signos vão reencontrar um amor que parecia esquecido nos próximos dias

Gêmeos (21/5 a 20/6)

O Tarô indica que Gêmeos viverá um processo de reeducação afetiva. O novo amor pode surgir de uma troca inesperada com alguém que não faz parte do seu círculo habitual, mas que entra em sua vida como um ponto de virada. A carta associada ao signo neste momento sugere que o romance será menos sobre palavras e mais sobre presença — um desafio interessante para um signo tão ligado à comunicação. O aprendizado será permitir que a conexão fale por si.

Gêmeos pode se surpreender com o quanto estará mais atento a detalhes, mais presente em diálogos sinceros e mais interessado em construir algo sólido — mesmo que em ritmo livre. O amor entra na vida do geminiano agora como uma chance de viver o afeto com mais constância e menos fuga. Isso não significa perder liberdade, mas sim experimentar um tipo de vínculo que oferece espaço para ser, sentir e crescer junto. O novo amor traz clareza sobre o que faz sentido e o que não serve mais como desculpa emocional.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Para Escorpião, o Tarô revela a chance de viver um amor com contornos de transformação. A carta associada ao signo neste momento mostra a superação de padrões intensos, possessivos ou marcados por desconfiança. Agosto traz um novo tipo de conexão, mais fluida, mais equilibrada — mas ainda profunda, como Escorpião gosta. A diferença é que agora o vínculo não exigirá jogos ou demonstrações de poder. Haverá mais espaço para a leveza sem que isso signifique superficialidade.

O novo amor pode vir de alguém que entende os silêncios do signo, que não força barreiras e respeita o tempo de Escorpião se abrir. A leitura aponta para um encontro onde há segurança emocional, sem que se perca o mistério ou a intensidade que o signo valoriza. Escorpião estará mais disponível emocionalmente, mas só se perceber que a conexão oferece base e respeito. Essa pessoa que chega pode não parecer intensa à primeira vista, mas será exatamente o que o signo precisa para viver algo verdadeiro.

Aquário (20/1 a 18/2)

O Tarô mostra que Aquário entra em um ciclo de abertura emocional que pode surpreender até quem está mais acostumado a ver o signo como distante ou racional. A carta revela que, no início de agosto, Aquário se sentirá menos preso a lógicas e mais tocado por pequenos gestos, sinais e encontros espontâneos. O novo amor não será previsível, mas virá com forte sensação de familiaridade e reconhecimento. É como se o outro entrasse em sua vida já sabendo onde pisar — sem invadir, mas ocupando espaço com respeito.

O momento favorece conexões sinceras e livres de expectativas idealizadas. Aquário pode se sentir confortável em dividir planos, vulnerabilidades e até o próprio silêncio. O novo vínculo virá com proposta de parceria, mas sem sufocar. Será uma relação construída na confiança de que ninguém precisa se moldar ao outro — basta se permitir estar. O Tarô também aponta para a importância de Aquário se libertar de antigas exigências emocionais que limitavam sua entrega. O amor chega mais fácil quando não há necessidade de se proteger o tempo todo.

Números de sorte para cada signo na loteria