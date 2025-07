Tarô revela que 3 signos viverão reviravolta emocional a partir de segunda-feira (21/7)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nem todo recomeço começa com fogos de artifício. Às vezes, ele se inicia no silêncio, no fim de uma espera que já nem era mais consciente, ou em pequenas decisões que mudam o rumo de dentro para fora. A leitura do Tarô para o período que começa em 21 de julho revela que três signos estarão diante de uma virada emocional importante, marcada por encerramentos necessários, reencontros consigo mesmos e, em alguns casos, abertura para uma nova história afetiva.

O ponto em comum entre os três signos é o acúmulo de sentimentos mal resolvidos — seja por conta de um relacionamento recente, de decisões adiadas ou da sensação de estar emocionalmente estagnado. As cartas indicam que, a partir da segunda-feira, haverá movimentação no campo afetivo, com chances de liberação de mágoas, tomadas de decisão ou surpresas emocionais que abrem espaço para outra fase.

Nem tudo será imediato, mas o gatilho para a transformação começa agora. Veja como essa virada pode se manifestar para cada um dos três signos marcados nesta leitura:

Touro (20/4 a 20/5)

Para Touro, o Tarô mostra que a reviravolta emocional se inicia com o fim de uma idealização. Há um ciclo que precisa ser encerrado não apenas com o outro, mas internamente. A carta que rege o signo nesta semana é ligada ao despertar de uma nova consciência afetiva — o reconhecimento de que certas conexões se sustentavam mais na esperança do que na reciprocidade. Essa lucidez pode doer num primeiro momento, mas abre caminho para algo mais verdadeiro.

A reviravolta de Touro não está apenas em conhecer alguém novo, mas em reorganizar as próprias prioridades emocionais. O signo entra num momento de mais clareza sobre o que deseja viver e o que já não faz mais sentido. O Tarô mostra que, ao deixar de insistir em histórias que desgastam, Touro cria espaço para encontros mais maduros e leves. Uma notícia, mensagem ou encontro inesperado pode ser o estopim dessa mudança.

Libra (23/9 a 22/10)

Libra inicia uma fase de reestruturação emocional. A carta que rege o signo neste período fala de equilíbrio, mas também de ruptura — no sentido de romper com padrões de autoabandono em nome da harmonia. O Tarô indica que a virada emocional vem com força para mostrar a Libra que ceder demais pode ter um custo afetivo alto. A partir de segunda-feira, o signo será levado a revisar o lugar que ocupa nos relacionamentos e a buscar uma troca mais justa.

Esse movimento pode se manifestar por meio de um conflito ou desconforto, que na verdade serve como gatilho para uma reorganização interna. Libra começa a priorizar relações que acolhem sua complexidade emocional e passa a se expressar com mais clareza. Essa postura tende a atrair vínculos mais honestos — e até reacender sentimentos em alguém que já parecia distante. O novo ciclo afetivo começa com mais assertividade e menos medo de desagradar.

Peixes (19/2 a 20/3)

Para Peixes, o Tarô revela que a reviravolta emocional vem com um reencontro com a própria intuição. Após semanas (ou até meses) de dúvidas e sobrecarga afetiva, o signo começa a sentir novamente a conexão com sua voz interna. A carta que aparece para este período fala de perdão — não apenas ao outro, mas a si mesmo. Peixes entra num ciclo de liberação emocional, em que pode soltar expectativas que só traziam peso.

Essa mudança pode vir por meio de uma conversa esclarecedora, de um afastamento necessário ou de uma nova percepção sobre algo que antes causava dor. A partir de segunda-feira, o signo passa a sentir mais leveza e se abre para um amor mais calmo, estável e coerente com seu momento atual. O Tarô indica que a nova fase afetiva vem com menos ilusão e mais verdade — um processo que, embora exija coragem, trará mais paz do que agitação.

