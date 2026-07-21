fechar
Signo | Notícia

Lua derrama sorte sobre 3 signos e acelera conquistas até o final de julho

A energia lunar promete favorecer 3 signos nas últimas semanas de julho, criando um cenário mais propício para conquistas e decisões importantes.

Por Myllena Wu Publicado em 21/07/2026 às 12:36
Imagem de uma ilustração de um céu astrológico
Imagem de uma ilustração de um céu astrológico - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os movimentos da Lua sempre despertam atenção entre os admiradores da astrologia. Associado às emoções, à intuição e aos ciclos de renovação, o astro costuma simbolizar períodos favoráveis para refletir, iniciar projetos e fortalecer relações.

Nos últimos dias de julho, essa energia tende a beneficiar especialmente três signos do zodíaco.

Segundo interpretações astrológicas, Leão, Câncer e Touro podem encontrar um cenário mais propício para tirar planos do papel, conquistar reconhecimento e aproveitar oportunidades que surgirem ao longo do período.

Embora as previsões não determinem acontecimentos, elas indicam tendências que podem servir como incentivo para agir com mais confiança.

Leia Também

Lua favorece 3 signos até o fim de julho; veja se o seu está na lista

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A chegada da temporada leonina amplia o protagonismo dos nativos de Leão e a influência da Lua reforça ainda mais essa fase. A combinação favorece momentos de reconhecimento, aumento da autoestima e abertura de portas em projetos pessoais e profissionais.

Também há espaço para fortalecer vínculos sociais e ampliar contatos importantes. Se surgir uma oportunidade para mostrar habilidades ou assumir novos desafios, a tendência é que o momento seja favorável para dar esse passo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Regido pela Lua, Câncer tende a sentir essa movimentação de forma ainda mais intensa. O período favorece equilíbrio emocional, fortalecimento da intuição e maior clareza para tomar decisões importantes.

LEIA TAMBÉM: Fortuna encontra 4 signos e muda os planos para este mês

Questões ligadas à família, aos relacionamentos e ao bem-estar podem ganhar destaque. Além disso, os últimos dias de julho criam um ambiente mais positivo para resolver pendências, reorganizar prioridades e iniciar um novo ciclo com mais segurança.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Para Touro, a energia lunar pode representar mais estabilidade e crescimento gradual. Conhecidos pela persistência, os taurinos tendem a colher resultados de esforços realizados nos últimos meses, especialmente em assuntos financeiros e profissionais.

A fase também favorece decisões relacionadas ao conforto, à qualidade de vida e aos projetos de longo prazo. Com paciência e planejamento, a tendência é transformar pequenas oportunidades em conquistas consistentes.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/07) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/07) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de terça-feira (21/07) para o seu signo
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de terça-feira (21/07) para o seu signo

Compartilhe

Tags