Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/07) para todos os signos do zodíaco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Terça-feira banhada por um magnetismo passional e instintivo; o céu transborda intensidade e exige coragem para transformar a rotina!

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A terça-feira se desenha sob uma atmosfera de mistério, magnetismo e regeneração visceral. Afastando-se da sobriedade dos dias anteriores, a configuração planetária de hoje ativa nossos instintos mais profundos, funcionando como um detector de mentiras natural.

É o momento perfeito para investigar o que está oculto, ler as entrelinhas e arrancar pela raiz qualquer situação ou hábito que esteja drenando a sua energia vital. As paixões ganham contornos dramáticos e os negócios exigem faro estratégico absoluto.

O Social1 estruturou previsões completamente inéditas para que você decifre as correntes invisíveis do dia e use o seu poder pessoal com precisão cirúrgica.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Imagem do símbolo do signo de Áries - Istock

O dia convida você a encarar seus medos financeiros de frente. Excelente momento para renegociar dívidas, cobrar quem te deve ou cortar despesas supérfluas com coragem. Na intimidade, o clima esquenta: desative o modo defensivo e permita-se viver uma conexão mais crua e visceral com quem ama.

Touro - (20/04 a 20/05)

Imagem do símbolo do signo de Touro - Istock

Os holofotes astrológicos cruzam o seu setor de parcerias e o olho no olho se torna inevitável. Se havia alguma insatisfação guardada entre você e um sócio ou parceiro afetivo, a verdade virá à tona hoje. Não tema a crise; ela será o adubo necessário para fortalecer o respeito mútuo.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Imagem do símbolo do signo de Gêmeos - Istock

Sua força de trabalho passa por uma metamorfose hoje. Você sentirá uma energia obsessiva — no bom sentido — para resolver gargalos técnicos e reestruturar sua agenda. O céu também pede uma desintoxicação no corpo: elimine alimentos pesados e cultive pensamentos mais limpos.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Imagem do símbolo do signo Câncer - Istock

O universo acende o seu poder de sedução e sua veia autoral nesta terça-feira. Seu brilho não aceitará a penumbra; expresse suas vontades com altivez. No amor, o magnetismo está altíssimo, favorecendo encontros magnéticos e flertes carregados de eletricidade. Assuma o controle do seu prazer.

Leão - (23/07 a 22/08)

Imagem do símbolo do signo de Leão - Istock

Assuntos de família ou segredos do passado podem exigir sua atenção e discrição. Em vez de criar um espetáculo, prefira resolver tudo nos bastidores, com maturidade emocional. Energeticamente, sua casa pede um ritual de limpeza: doe o que está parado e purifique o ambiente.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Imagem do símbolo do signo de Virgem - Istock

Sua palavra hoje tem poder de bisturi: corta o excesso e vai direto ao ponto. Use essa acidez mental para desmascarar situações ambíguas no trabalho ou negociar contratos vantajosos. O Social1 alerta para que você evite espalhar segredos alheios; a discrição será sua maior aliada.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Imagem do símbolo do signo de Libra - Istock

O céu cutuca o seu senso de sobrevivência e ambição material. Uma percepção aguçada pode te mostrar como transformar um recurso parado em lucro ou como negociar seu valor com mais firmeza. Não aceite menos do que você merece por medo de romper uma falsa harmonia.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Imagem do símbolo do signo de Escorpião - Istock

A Lua dita o ritmo no seu signo e se alia a forças poderosas, blindando seu campo magnético. Você será o centro das atenções, exalando um mistério hipnotizante. Use essa terça-feira para dar o xeque-mate em projetos pessoais. No amor, suas vontades serão ordens; jogue suas cartas.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Imagem do símbolo do signo de Sagitário - Istock

Os astros sugerem um recolhimento estratégico para proteger seu campo vibratório. O dia é ideal para terapias, meditação ou rituais de desapego psicológico. Silencie o barulho do mundo exterior e preste atenção aos seus sonhos; eles trarão respostas cruciais para as suas escolhas.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Imagem do símbolo do signo de Capricórnio - Istock

Hora de passar o rolo compressor nas amizades superficiais e focar em quem tem lealdade comprovada. O dia é excelente para se aliar a pessoas influentes ou desenhar estratégias secretas para projetos de grande impacto social. O poder hoje se constrói por meio de alianças fortes.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Imagem do símbolo do signo de Aquário - Istock

Sua carreira passa por um momento de pico e alta visibilidade. Figuras de autoridade notarão sua capacidade de gerenciar crises com frieza e precisão. Não tenha medo de disputar espaço ou assumir um cargo de liderança hoje; os astros dão o empurrão que faltava para o seu triunfo.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Imagem do símbolo do signo de Peixes - Istock

O dia quebra suas limitações geográficas e mentais. Suas convicções passam por uma reciclagem profunda e você sentirá repulsa por pensamentos medíocres. Excelente momento para planejar voos mais altos, como especializações ou projetos internacionais. Alimente sua alma com o que é grande.

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Mensagem dos astros para hoje

A lagarta não precisa entender o processo da metamorfose, ela apenas se entrega à destruição do casulo para poder voar.

Use a eletricidade desta terça-feira para deixar morrer velhas versões de si mesma que já não cabem no seu futuro. Quando temos a coragem de queimar o que está desgastado, o universo faz brotar uma força que nada é capaz de deter. Renasça!

