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Horóscopo do amor: confira a previsão de terça-feira (21/07) para o seu signo

A terça-feira traz a influência de Vênus estimulando a expressão dos afetos e o Social1 móstra os caminhos para cultivar a cumplicidade

Por Alice Lins Publicado em 21/07/2026 às 6:00
Imagem de roda dos signos
Imagem de roda dos signos - Reprodução/Pexels

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A terça-feira chega consolidando o ritmo da semana e trazendo uma atmosfera de maior pragmatismo e busca por estabilidade nas relações. Com o turbilhão de pensamentos do início da semana começando a se assentar, o céu de hoje convida a transformar os sentimentos em atitudes práticas.

É o momento perfeito para demonstrar companheirismo através do suporte mútuo, garantindo que quem você ama se sinta verdadeiramente acolhida e valorizada no cotidiano.

O Social1 preparou as previsões do amor para inspirar as suas escolhas e guiar o seu coração nesta jornada afetiva. As energias astrais favorecem quem sabe ouvir com paciência e falar com doçura, facilitando acordos benéficos na vida a dois.

Para quem está solteira, o dia é um chamado para focar nas conexões reais e duradouras, deixando de lado o que é passageiro e investindo na construção de uma autoimagem forte e cheia de amor-próprio.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O céu de hoje pede mais suavidade na convivência afetiva. Evite disputas de espaço no romance e tente entender o ponto de vista do parceiro com maturidade. Na paquera, controle a ansiedade e deixe que o interesse mútuo se desenvolva sem pressa.

Touro - (20/04 a 20/05)

Seu desejo de segurança e conforto está em alta nesta terça-feira. Pequenos mimos na rotina e demonstrações práticas de afeto vão fortalecer a confiança mútua na vida a dois. Na solteirice, valorize quem demonstra estabilidade e atitudes claras.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua facilidade de expressão ajuda a esclarecer qualquer mal-entendido com muita leveza no namoro. Aproveite o dia para propor conversas descontraídas e carinhosas. Na paquera, uma troca de mensagens inteligente vai prender a atenção do crush.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O momento pede que você proteja as suas emoções e evite idealizar demais as pessoas no início de um envolvimento. No relacionamento, o aconchego de momentos simples será o seu maior refúgio hoje. Na solteirice, o autocuidado é a sua prioridade.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu calor humano e sua generosidade natural está em destaque, facilitando a aproximação de quem deseja. No compromisso, elogie seu par e mostre o quanto valoriza a presença dele. Na paquera, seu magnetismo pessoal continua abrindo portas.

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Virgem - (23/08 a 22/09)

O dia é ideal para deixar as cobranças de lado e focar no que une você e a pessoa amada. Tente não racionalizar demais os sentimentos e permita-se apenas vivenciar o carinho. Se está só, use o momento para silenciar e ouvir os seus próprios desejos.

Libra - (23/09 a 22/10)

A harmonia e a amizade conduzem o seu dia nos assuntos do coração. Compartilhar sonhos com o parceiro vai aproximar vocês de forma muito bonita. Na paquera, alguém perfeitamente sintonizado com os seus valores pode surgir através de amigos comuns.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua intensidade pede uma direção construtiva e focada no amadurecimento das relações. Demonstre a sua lealdade no relacionamento sem tentar controlar os passos do parceiro. Na solteirice, conexões que passam segurança vão atrair a sua atenção.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Encontre um equilíbrio saudável entre a sua necessidade de independência e a dedicação à vida a dois. Conversas sinceras sobre os próximos passos vão fazer o romance crescer. Na paquera, sintonize com pessoas que expandem a sua mente.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Os astros estimulam uma conexão íntima baseada na confiança mútua e na cumplicidade profunda. Mostre o seu lado mais vulnerável para o parceiro, quebrando barreiras. Se está solteira, preste atenção às suas intuições antes de se envolver.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Os relacionamentos estão sob uma luz muito favorável hoje, pedindo cooperação e companheirismo. É hora de ceder em pequenas coisas pelo bem-estar geral do casal. Se você busca um amor, mostre-se aberta para compreender realidades diferentes.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Manifeste o seu romantismo através do suporte diário e da atenção total aos pequenos detalhes da convivência. Sentir-se útil e querida trará muita paz ao seu namoro. Na solteirice, repare em quem cuida de você nos momentos máis simples.

Mensagem dos astros para hoje

A energia desta terça-feira nos ensina que o amor verdadeiro também se constrói na constância e na beleza da vida cotidiana.

Não espere apenas por grandes momentos grandiosos para demonstrar o seu afeto; é na atenção sincera, no abraço de bom dia e no respeito ao tempo do outro que as raízes de uma relação se aprofundam.

Aproveite as influências de hoje para praticar a paciência, pacificar o seu próprio coração e dar pequenos passos em direção a um amor estruturado na amizade, na confiança mútua e na verdade máis pura.

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