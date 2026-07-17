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Hora de colher frutos finalmente chega para 2 signos

A fase favorece reconhecimento, amadurecimento e oportunidades para dois signos do zodíaco. Veja quais mudanças podem surgir nas próximas semanas.

Por Myllena Wu Publicado em 17/07/2026 às 9:08
Imagem de uma lua astrológica
Imagem de uma lua astrológica - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Depois de fases marcadas por desafios, dúvidas e longos períodos de espera, algumas pessoas podem começar a sentir que o esforço dos últimos meses finalmente está sendo recompensado.

Na astrologia, determinados momentos simbolizam ciclos de encerramento e de colheita, quando atitudes tomadas anteriormente passam a gerar resultados mais concretos.

Vale lembrar que a astrologia não possui comprovação científica e deve ser encarada como uma prática de autoconhecimento e entretenimento. Ainda assim, muitos utilizam as previsões como inspiração para refletir sobre oportunidades, mudanças e novos caminhos.

Neste período, Câncer e Peixes aparecem entre os signos que tendem a viver uma fase mais favorável, marcada por reconhecimento, crescimento e sensação de dever cumprido.

Astrologia aponta os 2 signos que podem viver uma fase de conquistas

1. Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Para os cancerianos, o momento pode representar o fim de uma espera que parecia não ter prazo para acabar. Projetos pessoais, questões familiares ou até objetivos profissionais começam a mostrar sinais de evolução, trazendo mais segurança para seguir em frente.

A tendência é que o reconhecimento venha de forma natural, como consequência da dedicação e da capacidade de cuidar das relações ao longo do tempo.

Também é uma fase favorável para fortalecer vínculos, reorganizar prioridades e aproveitar oportunidades que surgirem sem receio de mudar os planos.

Mesmo diante de boas notícias, a recomendação astrológica é manter a sensibilidade característica do signo, mas sem deixar que o medo impeça novos passos.

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2. Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Piscianos podem sentir que o universo começa a abrir portas que antes pareciam fechadas. A intuição, uma das principais características do signo, tende a funcionar como uma aliada importante na hora de identificar oportunidades e tomar decisões.

O período favorece conquistas construídas com paciência, especialmente em áreas ligadas ao trabalho, aos estudos e aos relacionamentos. Situações que exigiram persistência podem finalmente apresentar resultados concretos, aumentando a confiança para iniciar novos projetos.

A fase também convida Peixes a reconhecer o próprio crescimento. Em vez de olhar apenas para o que ainda falta conquistar, pode ser um bom momento para valorizar tudo o que já foi construído ao longo da caminhada.

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