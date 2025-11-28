fechar
Transformações profundas: 2 signos vão viver um recomeço surpreendente

As energias cósmicas anunciam um período de virada profunda para 2 signos que viverão mudanças inesperadas, novos caminhos e um recomeço transformador

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/11/2025 às 21:41
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Quando o Universo decide intervir, nada permanece como antes — e é exatamente isso que começa a acontecer agora para dois signos que entram em um ciclo de renascimento poderoso.

As energias cósmicas se movem para trazer mudanças estruturais, aquelas que mexem na base, nos planos e até na forma como cada um enxerga a própria vida.

Para esses dois signos, não será apenas uma fase… será um verdadeiro recomeço, daqueles que surpreendem até quem já esperava por mudanças.

Escorpião

Escorpianos sentem o terreno vibrar antes de qualquer um — e desta vez não é diferente. Uma maré transformadora começa a remover o que já não fazia sentido e abrir espaço para novas oportunidades.

É um período de decisões fortes, reencontros consigo mesmo e retomada de poder. Algo que parecia distante finalmente toma forma.

Capricórnio

Discretos, focados e determinados, os capricornianos estavam pedindo ao Universo um sinal — e agora ele vem.

Mudanças inesperadas surgem na carreira, nos projetos e até nos relacionamentos. Não é caos, é alinhamento: o caminho começa a ficar mais claro e uma nova fase dá início a um ciclo mais leve e próspero.

O recomeço já começou, e esses dois signos sentirão cada passo dessa transformação. Quem souber abraçar o novo, verá o destino trabalhar a favor.

