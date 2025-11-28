fechar
Signo |

Luz celestial chegando! 4 signos guiados pela espiritualidade a partir de 30/11

A partir de 30 de novembro, uma energia divina toca profundamente 4 signos, fortalecendo a intuição, abrindo caminhos e guiando decisões importantes.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/11/2025 às 20:58
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A partir de 30 de novembro, uma onda de sensibilidade, intuição e proteção espiritual começa a tocar mais profundamente a vida de quatro signos.

É como se uma luz divina abrisse caminhos, acalmasse emoções e fortalecesse a certeza de estar no rumo certo.

Para esses nativos, a conexão com o invisível cresce — e tudo começa a fluir com mais suavidade, propósito e significado.

Veja quem são os signos que entram nessa fase iluminada:

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Câncer

Cancerianos sentirão uma intuição tão forte que até decisões difíceis parecerão guiadas por algo maior. Sonhos reveladores, sinais no cotidiano e pressentimentos certeiros vão marcar esse período. É hora de confiar na própria sensibilidade.

Escorpião

Escorpianos passam por uma limpeza energética poderosa. Velhas mágoas se dissolvem, padrões se quebram e uma paz rara começa a tomar conta. A espiritualidade abre portas para renovação emocional e proteção intensa.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

Peixes entra numa sintonia mais elevada. Meditações, rezas, rituais e momentos de calma vão render respostas importantes. O universo começa a conversar diretamente com esse signo — e será impossível ignorar.

Capricórnio 

Sim, até os práticos capricornianos vão sentir a força espiritual. Um senso profundo de propósito surge, trazendo clareza e organização emocional. Eles começam a enxergar com nitidez o que deve ficar e o que precisa partir.

Com a chegada dessa luz divina, esses quatro signos recebem uma espécie de bússola espiritual, capaz de orientar escolhas, fortalecer a fé e iluminar caminhos. A partir de 30/11, o universo mostra que está, sim, cuidando de cada detalhe.

Leia também

Sequência de coincidências pode guiar 4 signos para caminhos financeiros mais leves
Signo

Sequência de coincidências pode guiar 4 signos para caminhos financeiros mais leves
Chuva torrencial de alegria plena invade a vida de 4 signos
SIGNOS

Chuva torrencial de alegria plena invade a vida de 4 signos

Compartilhe

Tags