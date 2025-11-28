Bênçãos no horizonte: O universo sorri para estes 3 signos a partir de 29/11
A partir de 29/11, três signos entram em um ciclo de oportunidades, proteção e coincidências favoráveis que prometem transformar o fim do ano.
A partir de 29 de novembro, o céu se ilumina com uma combinação rara de energias positivas que promete transformar o clima astral de três signos.
É um momento em que o Universo parece abrir as portas certas, acalmar os ventos e direcionar oportunidades que antes pareciam distantes.
Para quem pertence a esse trio privilegiado, o período marca bênçãos, fluidez e coincidências felizes que chegam quase como um presente inesperado.
Com vibrações de expansão, proteção e clareza, esses signos começam a perceber que tudo flui com mais naturalidade: caminhos se alinham, projetos ganham força e até situações emocionais encontram resolução suave. É aquela fase em que a vida sussurra: “vai, porque agora é seu momento.”
Confira quem recebe esse empurrãozinho poderoso do Universo:
Sagitário
Regido pela sorte, Sagitário entra em uma fase de brilho especial. O período favorece decisões importantes, movimentos ousados e reencontros com a própria essência. A vida abre portas profissionais e afetivas — basta caminhar com confiança.
Peixes
Com maior sensibilidade e inspiração, Peixes sente a intuição funcionar como um radar perfeito. O universo trabalha nos bastidores para encaixar oportunidades, aproximar pessoas certas e fortalecer a fé. É tempo de acreditar e avançar.
Leão
Leão retoma o protagonismo natural e percebe que seus esforços começam a ser reconhecidos. Projetos engatam, elogios chegam e um brilho pessoal extra atrai situações promissoras. É a temporada ideal para mostrar talento e receber aplausos.
