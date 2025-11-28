fechar
Os astros viram o gogo: 4 signos entram na melhor fase do ano

Movimento astral fortalece energia, abre caminhos e traz avanços significativos para 4 signos que entram agora em um período de sorte e expansão

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/11/2025 às 18:36
Imagem para representar uma roda de signos do zodíaco
Imagem para representar uma roda de signos do zodíaco

Quando o Universo resolve mexer as peças do tabuleiro, alguns signos simplesmente deslancham — e é exatamente isso que acontece agora.

Os astros viram o gogo e colocam quatro signos em um momento iluminado, de avanços, boas notícias e uma energia capaz de destravar tudo o que estava empacado.

Prepare-se: esse combo astral traz coragem, clareza e caminhos mais leves. E se o seu signo estiver na lista, pode comemorar — a virada é real.

Áries

A impulsão cósmica chega com força total. Projetos voltam a andar, portas antes fechadas se abrem e aquele “vai que dá certo” finalmente funciona. A fase pede atitude e aproveitamento máximo das oportunidades.

SIGNO DE ARIES

Leão

O brilho leonino fica ainda mais intenso. Reconhecimento, visibilidade e elogios surgem de todos os lados. É um período de vitórias pessoais e profissionais, com chances de assumir novos protagonismos.

Escorpião

A maré muda a favor. Assuntos profundos se resolvem, situações travadas se desenrolam e insights poderosos mostram exatamente para onde ir. A intuição acerta mais que nunca.

Peixes

Sonhos ganham forma e a sensibilidade vira superpoder. Convites, encontros marcantes e oportunidades criativas aparecem no caminho. É um ciclo de leveza, proteção e sincronicidades.

