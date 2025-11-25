fechar
3 signos recebem bênçãos, prosperidade e alegria a partir de 26/11

A partir do dia 26/11, uma onda de sorte e oportunidades transforma a energia de três signos. Bênçãos, prosperidade e momentos de pura alegria

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/11/2025 às 23:51
A partir de 26 de novembro, o Universo decide presentear três signos com uma fase luminosa, repleta de boas notícias e portas que finalmente se abrem.

Se você faz parte desse trio, prepare-se: as próximas semanas trarão encontros marcantes, movimentos de expansão e chances de transformar sonhos em realidade.

Confira quem entra nesse ciclo poderoso:

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Touro

Touro entra em uma fase de crescimento financeiro e emocional. A energia do período amplifica sua capacidade de atrair oportunidades sólidas, especialmente no trabalho.

Projetos engavetados ganham força, e pessoas influentes podem cruzar seu caminho. No campo pessoal, momentos de alegria trazem leveza ao coração.

Leão

Leão recebe um banho cósmico de confiança e vitalidade. A partir de 26/11, decisões importantes ficam mais claras, e o brilho pessoal chama a atenção de quem realmente importa. É um ótimo momento para avançar em planos ambiciosos, iniciar parcerias e abrir espaço para um amor mais caloroso e maduro.

Sagitário

Sagitário vive um período de sorte pura. A prosperidade se manifesta em oportunidades inesperadas, boas notícias e movimentos que aceleram seus planos. A alegria marca encontros, reencontros e experiências que reacendem seu entusiasmo natural. É tempo de expansão — em todos os sentidos.

