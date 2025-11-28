Semana de poder: 6 signos que recebem força extra do cosmos
Os astros se alinham e oferecem um impulso poderoso para seis signos, fortalecendo decisões, motivação e clareza em uma semana cheia de avanços.
Nesta semana, o céu parece conspirar a favor de quem está preparado para dar um passo além.
Com alinhamentos que elevam o foco, a motivação e a vitalidade, 6 signos entram em uma fase de fortalecimento energético — aquele combo astral que impulsiona decisões, renova a coragem e coloca cada nativo no centro da própria trajetória.
Se você estava esperando um sinal, ele chegou diretamente do universo.
Áries
O fogo ariano recebe uma injeção de coragem. Projetos que estavam empacados finalmente ganham movimento, e sua liderança natural aparece com ainda mais intensidade. É hora de tomar iniciativa — e sem medo.
Touro
Os taurinos sentem uma estabilidade emocional rara, que permite decisões mais firmes e seguras. O cosmos entrega resistência, foco e um olhar mais objetivo para organizar a vida material.
Gêmeos
Para os geminianos, a semana chega com clareza mental e boas respostas. Conversas importantes fluem, acordos se definem e situações que pareciam confusas se resolvem como mágica.
Leão
Os leoninos recebem força vibrante no campo pessoal e profissional. A criatividade está em alta, favorecendo ideias que brilham — e que podem render ótimos resultados.
Escorpião
Escorpianos ganham uma dose extra de intensidade positiva, canalizando a energia para transformações poderosas. Mudanças internas e externas se tornam mais leves de conduzir.
Peixes
A sensibilidade pisciana ganha um toque de firmeza. O sexto sentido se afina, trazendo intuições certeiras e decisões inspiradas. É uma semana perfeita para se conectar ao que realmente importa.