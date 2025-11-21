fechar
Signo |

A maré vira: 6 signos deixam turbulências para trás e avançam

Depois de um período de desafios, 6 signos finalmente entram em uma fase de virada, superação e progresso. A maré muda e abre caminhos

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/11/2025 às 21:27
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

Os astros começam a movimentar uma energia poderosa que encerra ciclos difíceis e inaugura uma fase de leveza para seis signos.

“A maré vira: 6 signos deixam turbulências para trás e avançam” marca o momento em que o universo empurra para longe o que desgasta, bloqueia e atrasa — e convida cada um desses signos a seguir adiante com mais confiança e clareza.

Esse é um período de reestruturação interna, resolução de pendências e abertura de novas oportunidades que chegam com mais fluidez do que nos últimos meses. O clima astral fica mais suave, mais vibrante e mais favorável ao crescimento.

Veja quais são os seis signos beneficiados:

Câncer

Câncer finalmente respira aliviado. O emocional encontra equilíbrio, conflitos se dissolvem e a vida afetiva ganha força renovada. A sensação é de paz voltando ao coração.

Leão

Os desgastes recentes ficam para trás. Leão recupera vitalidade, brilho e poder de ação. A fase é de avanços profissionais e afirmação pessoal.

Libra

Libra deixa para trás incertezas e dúvidas paralisantes. A maré muda trazendo harmonia, acordos positivos e decisões que destravam caminhos importantes.

Sagitário

Após fases turbulentas, Sagitário ganha impulso e clareza para seguir novos rumos. Mudanças positivas surgem em viagens, estudos e projetos de expansão.

Aquário

Aquário supera instabilidades e encontra direção. A energia favorece novas ideias, retomada de planos e crescimento em projetos de longo prazo.

Peixes

Peixes se liberta de pesos emocionais e vê a vida fluir com mais naturalidade. A intuição fica afiada e oportunidades chegam de forma surpreendentemente suave.

