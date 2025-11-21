A maré vira: 6 signos deixam turbulências para trás e avançam
Depois de um período de desafios, 6 signos finalmente entram em uma fase de virada, superação e progresso. A maré muda e abre caminhos
Os astros começam a movimentar uma energia poderosa que encerra ciclos difíceis e inaugura uma fase de leveza para seis signos.
“A maré vira: 6 signos deixam turbulências para trás e avançam” marca o momento em que o universo empurra para longe o que desgasta, bloqueia e atrasa — e convida cada um desses signos a seguir adiante com mais confiança e clareza.
Esse é um período de reestruturação interna, resolução de pendências e abertura de novas oportunidades que chegam com mais fluidez do que nos últimos meses. O clima astral fica mais suave, mais vibrante e mais favorável ao crescimento.
Veja quais são os seis signos beneficiados:
Câncer
Câncer finalmente respira aliviado. O emocional encontra equilíbrio, conflitos se dissolvem e a vida afetiva ganha força renovada. A sensação é de paz voltando ao coração.
Leão
Os desgastes recentes ficam para trás. Leão recupera vitalidade, brilho e poder de ação. A fase é de avanços profissionais e afirmação pessoal.
Libra
Libra deixa para trás incertezas e dúvidas paralisantes. A maré muda trazendo harmonia, acordos positivos e decisões que destravam caminhos importantes.
Sagitário
Após fases turbulentas, Sagitário ganha impulso e clareza para seguir novos rumos. Mudanças positivas surgem em viagens, estudos e projetos de expansão.
Aquário
Aquário supera instabilidades e encontra direção. A energia favorece novas ideias, retomada de planos e crescimento em projetos de longo prazo.
Peixes
Peixes se liberta de pesos emocionais e vê a vida fluir com mais naturalidade. A intuição fica afiada e oportunidades chegam de forma surpreendentemente suave.