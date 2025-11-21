fechar
Signo |

Novos ventos sopram: 3 signos iniciam uma jornada de transformação profunda a partir de 23/11

A partir de 23/11, três signos são guiados para um processo de mudanças internas e externas que renovam caminhos e fortalecem escolhas

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/11/2025 às 21:01
Horóscopo (signos)
Horóscopo (signos) - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O universo começa a movimentar engrenagens importantes e envia uma forte corrente de renovação para três signos.

A partir de 23/11, eles entram em um período decisivo, onde tudo se transforma — percepções, atitudes, relacionamentos, escolhas e até os sonhos que desejam perseguir.

Não é uma mudança superficial, mas um convite para olhar para dentro e abraçar o novo com coragem. Os ventos sopram forte, abrindo espaço para recomeços mais maduros, conscientes e alinhados com a verdadeira essência de cada um.

Veja quais signos passam por esse processo de evolução profunda:

BANHO PARA PROSPERIDADE

Escorpião

Escorpião sente essa energia com intensidade quase palpável. Velhas estruturas se desfazem, permitindo renascimentos importantes. Esse período traz clareza emocional, cura e uma força interior capaz de transformar qualquer obstáculo em crescimento real.

Capricórnio

Capricórnio inicia uma jornada de revisão de metas e reposicionamento pessoal. O signo decide abandonar cargas antigas e adotar uma postura mais leve e assertiva. Mudanças profissionais e decisões importantes vêm carregadas de sabedoria e maturidade.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Gêmeos

Para Gêmeos, a transformação nasce do despertar mental. Novas ideias, novos ciclos de comunicação e novas formas de se expressar começam a florescer. O signo ganha coragem para romper padrões antigos e abraçar um estilo de vida que combina mais com sua liberdade.

Leia também

Semana entrega pequenas vitórias para 5 signos e libera um dinheiro bem-vindo
Signo

Semana entrega pequenas vitórias para 5 signos e libera um dinheiro bem-vindo
Prosperidade silenciosa alcança 5 signos que andavam desacreditados
Signo

Prosperidade silenciosa alcança 5 signos que andavam desacreditados

Compartilhe

Tags