3 signos encontram forças para lutar pelo que desejam a partir de 20/11

A energia que chega em 20/11 promete destravar situações antigas, desfazer bloqueios e abrir caminhos inéditos, trazendo leveza e movimento

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 19/11/2025 às 13:57
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Quando a energia astral muda, algo dentro de nós também desperta. A partir de 20/11, três signos vão sentir como se um impulso interior finalmente voltasse a pulsar, reacendendo a coragem, a disposição e a motivação para correr atrás do que realmente importa.

É como se o cansaço desse lugar a uma determinação renovada — e cada um desses signos vai perceber que não está mais disposto a adiar seus sonhos.

A seguir, veja quais são os três signos que recebem essa força especial:

Áries

O fogo ariano reacende com intensidade. A partir de 20/11, Áries sente a coragem voltando ao máximo, como se um novo combustível invadisse o espírito.

O signo ganha impulso para retomar projetos engavetados, enfrentar desafios de frente e lutar por aquilo que sempre desejou, sem medo de se posicionar. A palavra-chave do período é ação.

Leão

Leão passa a recuperar a autoconfiança e a clareza do próprio valor. O brilho interior, que às vezes pareceu apagado, volta a irradiar força e presença.

A partir dessa data, os leoninos encontram motivação para perseguir metas grandes, assumir protagonismo e defender seus desejos com firmeza. A energia favorece vitórias rápidas e reconhecimento.

Escorpião

Escorpião renasce — literalmente. O signo entra em uma fase emocionalmente poderosa, perfeita para cortar o que não serve mais e se reconectar com seus verdadeiros objetivos.

A partir de 20/11, os escorpianos sentirão uma determinação profunda, quase inabalável, para lutar pelo que desejam, sem distrações e sem retrocessos.

