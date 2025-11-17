fechar
3 signos vão nadar de braçada no mar das vitórias a partir de 18/11

A partir de 18/11, esses três signos recebem uma onda poderosa de sorte, abertura de caminhos e conquistas rápidas em diversas áreas da vida.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/11/2025 às 21:35
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A partir de 18/11, três signos entram em uma maré completamente favorável, onde tudo começa a fluir com mais facilidade.

O universo abre caminhos, derruba barreiras e impulsiona conquistas rápidas — é literalmente nadar de braçada no mar das vitórias.

ÁRIES

Os arianos recebem um impulso direto para a vida profissional. Projetos que estavam travados ganham movimento e reconhecimento chega de forma inesperada. A autoconfiança cresce e permite decisões ousadas — e certeiras.

LEÃO

Leão entra em um ciclo de brilho ampliado. Convites, oportunidades e atenção especial surgem sem esforço. A vida social aquece, portas se abrem e o nome do leonino circula nos lugares certos. Vitória atrás de vitória.

PEIXES

Piscianos sentem uma onda de intuição afiada e acontecimentos sincronizados. Oportunidades emocionais, espirituais e até financeiras se encaixam com perfeição. É uma fase em que o universo parece falar diretamente com Peixes — e só boas notícias chegam.

Para esses três signos, a maré virou de vez. O vento sopra a favor, o ritmo acelera e a sensação de conquista se torna rotina. As vitórias começam a aparecer desde o dia 18/11 — e seguem por semanas.

