Signo | Notícia

Opções criativas para presentear no Dia das Crianças por até R$100

Giovanna Baby, Phytoervas e Staedtler apresentam ideias acessíveis, carinhosas e divertidas para celebrar a data sem pesar no bolso

Por Bianca Tavares Publicado em 06/10/2025 às 8:07
Imagem de uma mulher com presente na mão
Imagem de uma mulher com presente na mão - Freepik

O Dia das Crianças está chegando e, para quem quer garantir um presente especial sem gastar muito, marcas como Giovanna Baby, Phytoervas e Staedtler reuniram uma seleção de produtos de até R$100.

São opções criativas e sensoriais que combinam com diferentes idades, gostos e momentos, tornando a data ainda mais inesquecível.

Presentes para o Dia das Crianças

Entre os destaques, estão itens de papelaria que estimulam a criatividade, como:

Lápis de cor apagáveis Noris 144 50 (R$59,75) e as Tintas Guache STAEDTLER® (R$20,75), ideais para brincadeiras artísticas e educativas.

A marca também oferece o Giz de Cera Jumbo (R$19,00) e os Brush Pens STAEDTLER® (R$66,00), perfeitos para pequenos artistas que adoram desenhar.

Para quem prefere presentes ligados ao cuidado e bem-estar, a Phytoervas apresenta:

Shampoo Pequenos (R$20,90) e o Creme para Pentear Leão (R$15,90), feitos com ingredientes naturais e fórmulas suaves para os cabelos infantis.

Já a Giovanna Baby aposta nas fragrâncias: a Colônia Amiguinhos (R$89,90) e a Colônia Bia (R$99,90) trazem perfumes leves e divertidos, inspirados no universo lúdico das crianças.

Com preços acessíveis e propostas variadas, as três marcas oferecem presentes que unem qualidade, criatividade e carinho, celebrando a infância de forma leve e inesquecível.

