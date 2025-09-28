fechar
Mudança de endereço abre novos horizontes para 3 signos

Troca de casa ou cidade marca recomeços importantes e traz novas perspectivas para três signos no fim deste cicloas; veja a lista completa!

Por Bianca Tavares Publicado em 28/09/2025 às 18:54
Imagem de uma mulher com chave de nova casa para o apartamento
Imagem de uma mulher com chave de nova casa para o apartamento - drazen_zigic/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Mudar de endereço nem sempre é fácil, mas pode ser o impulso necessário para abrir portas que antes pareciam trancadas.

Para três signos, essa transição vem como um divisor de águas, trazendo novas pessoas, novas oportunidades e até uma visão diferente sobre a própria vida.

O que parecia apenas uma mudança prática se revela como um passo transformador.

Câncer

Câncer vai perceber que o lar não é apenas um espaço físico, mas também emocional.

A troca de endereço será acompanhada por maior sensação de pertencimento, além de abrir espaço para conexões afetivas mais verdadeiras.

  • Número da sorte: 12

Sagitário

Sagitário encontra na mudança a chance de expandir horizontes, tanto no aspecto pessoal quanto profissional.

Uma nova cidade ou bairro pode colocá-lo em contato com ideias e pessoas que serão peças-chave no futuro.

  • Número da sorte: 44

Aquário

Aquário encara o processo como um convite à renovação. O novo espaço trará inspiração, ajudando-o a colocar em prática projetos criativos que estavam engavetados. Essa mudança será sinônimo de liberdade.

  • Número da sorte: 9

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

