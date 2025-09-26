fechar
Signo |

Últimos dias de setembro favorecem 3 signos com boas colheitas

Fase de fechamento do mês traz recompensas merecidas para três signos que se dedicaram e agora recebem resultados concretos em breve.

Por Bianca Tavares Publicado em 26/09/2025 às 10:51
Imagem de um calendário
Imagem de um calendário - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O mês está chegando ao fim, e com ele vêm os frutos de esforços feitos ao longo das últimas semanas.

Setembro se despede com um clima de compensação: quem se dedicou, manteve a paciência e acreditou em seus projetos vai começar a ver sinais claros de retorno.

Três signos, em especial, serão presenteados com conquistas que confirmam que nada foi em vão.

Leia Também

Touro

Touro colherá os frutos da estabilidade que construiu com calma. Questões financeiras e profissionais tendem a mostrar avanço, trazendo tranquilidade e a sensação de segurança tão desejada.

  • Número da sorte: 28

Libra

Libra vai sentir alívio ao ver relacionamentos e parcerias se reequilibrando. Pequenos ajustes feitos no dia a dia agora se revelam fundamentais para viver dias mais leves e harmoniosos.

  • Número da sorte: 36

Peixes

Peixes verá sua intuição se confirmar. Algo que parecia apenas um pressentimento mostra-se real, trazendo vitórias emocionais e até oportunidades que estavam escondidas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Número da sorte: 5

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Dois signos vão ouvir palavras que mudam o rumo de uma relação
Signo

Dois signos vão ouvir palavras que mudam o rumo de uma relação
Atenção: entre os dias 26 e 28, uma chance rara de ascensão chega para 3 signos
Signo

Atenção: entre os dias 26 e 28, uma chance rara de ascensão chega para 3 signos

Compartilhe

Tags