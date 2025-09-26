fechar
Atenção: entre os dias 26 e 28, uma chance rara de ascensão chega para 3 signos

O período reserva um empurrão decisivo para três signos alcançarem novos patamares na carreira e na vida pessoal; saiba quais agora!

Por Bianca Tavares Publicado em 26/09/2025 às 9:56
Imagem de ilustração 3D da boneca de madeira.
Imagem de ilustração 3D da boneca de madeira.

A chegada dos dias 26 e 28, serão transformadoras!

O destino reserva um movimento especial para três signos, e o que parecia distante começa a se tornar real: portas se abrem, pessoas certas aparecem no caminho e oportunidades de crescimento surgem de maneira inesperada.

Essa fase não será de pequenos avanços, mas de saltos que podem transformar projetos e relações em algo muito maior do que o imaginado.

Áries

Áries terá a chance de mostrar sua determinação em um cenário que valoriza sua coragem.

Uma proposta ou reconhecimento pode colocá-lo em posição de destaque, provando que sua persistência valeu a pena.

  • Número da sorte: 18

Virgem

Virgem será recompensado pela disciplina e pela forma cuidadosa de lidar com responsabilidades. Uma abertura profissional ou uma nova parceria pode alavancar sua trajetória.

  • Número da sorte: 42

Capricórnio

Capricórnio vai se surpreender com o tamanho da virada. Um movimento certeiro o coloca em situação de poder, permitindo alcançar conquistas que pareciam demoradas demais.

  • Número da sorte: 7

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

