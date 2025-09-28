fechar
Alegria plena invade o ser de 3 signos a partir de 29/09

O fim de setembro chega trazendo boas energias e momentos de plenitude. Três signos recebem vibrações que despertam sorrisos e felicidade genuína.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/09/2025 às 21:57
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

O dia 29 de setembro marca um período de renovação emocional e abertura para sentimentos positivos.

Os astros enviam uma onda de leveza e bem-estar, permitindo que três signos encontrem razões especiais para sorrir e viver a vida com mais gratidão.

Gêmeos

A energia da alegria chega como um sopro de alívio para Gêmeos, que vinha enfrentando momentos de instabilidade. A partir de 29/09, tudo tende a fluir com mais leveza, e encontros inesperados podem trazer diversão e boas surpresas.

Leão

Leão recebe uma fase de brilho extra, sentindo-se valorizado e em sintonia com o coração. A alegria se expressa em momentos de celebração e na companhia de pessoas queridas, reforçando laços e gerando memórias especiais.

Sagitário

Sagitário, sempre em busca de aventuras, sente o coração pulsar mais forte com novas oportunidades. Viagens, convites ou até mesmo pequenas descobertas do cotidiano vão reforçar o entusiasmo e o espírito livre do signo.

Um fim de mês radiante

Para Gêmeos, Leão e Sagitário, a vida revela uma fase em que a felicidade não depende de grandes feitos, mas da capacidade de aproveitar o agora. Setembro termina em alta vibração e abre espaço para um outubro cheio de esperanças.

