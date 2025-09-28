Fim de uma lição: 2 signos encerram um ciclo cármico desafiador
O universo abre espaço para a libertação de antigas dores. Dois signos encerram um ciclo cármico e iniciam uma nova fase de aprendizado.
O karma é entendido como o reflexo de ações, escolhas e aprendizados que se acumulam ao longo da vida — e, para alguns, até de vidas passadas.
Quando um ciclo cármico doloroso chega ao fim, abre-se espaço para a renovação e para o florescimento de novas oportunidades.
Nesta fase, dois signos recebem a chance de soltar as correntes do passado e caminhar mais leves.
Escorpião
Escorpião enfrentou intensas transformações emocionais e situações de perda ou ruptura que pareciam não ter fim. Agora, o universo mostra que cada dificuldade foi parte de uma preparação para algo maior. O ciclo de dor se encerra, e a energia da cura permite que o signo renasça com mais clareza e força interior.
Capricórnio
Capricórnio, muitas vezes sobrecarregado por responsabilidades e cobranças internas, sentiu o peso de lições repetitivas ligadas a sacrifício e esforço constante.
Este momento representa o fechamento de um ciclo que exigiu resiliência, mas que agora traz recompensas. A vida oferece novas oportunidades, marcadas por equilíbrio e merecimento.
Um novo horizonte
Com o fim desse ciclo cármico, Escorpião e Capricórnio abrem espaço para experiências mais leves e alinhadas com sua verdadeira essência.
O aprendizado fica, mas a dor se dissolve, permitindo que ambos caminhem em direção a um futuro mais justo e promissor.