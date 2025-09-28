fechar
Fim de uma lição: 2 signos encerram um ciclo cármico desafiador

O universo abre espaço para a libertação de antigas dores. Dois signos encerram um ciclo cármico e iniciam uma nova fase de aprendizado.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 28/09/2025 às 21:36
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco!
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco! - Reprodução/ iStock

O karma é entendido como o reflexo de ações, escolhas e aprendizados que se acumulam ao longo da vida — e, para alguns, até de vidas passadas.

Quando um ciclo cármico doloroso chega ao fim, abre-se espaço para a renovação e para o florescimento de novas oportunidades.

Nesta fase, dois signos recebem a chance de soltar as correntes do passado e caminhar mais leves.

Escorpião

Escorpião enfrentou intensas transformações emocionais e situações de perda ou ruptura que pareciam não ter fim. Agora, o universo mostra que cada dificuldade foi parte de uma preparação para algo maior. O ciclo de dor se encerra, e a energia da cura permite que o signo renasça com mais clareza e força interior.

Capricórnio

Capricórnio, muitas vezes sobrecarregado por responsabilidades e cobranças internas, sentiu o peso de lições repetitivas ligadas a sacrifício e esforço constante.

Este momento representa o fechamento de um ciclo que exigiu resiliência, mas que agora traz recompensas. A vida oferece novas oportunidades, marcadas por equilíbrio e merecimento.

Um novo horizonte

Com o fim desse ciclo cármico, Escorpião e Capricórnio abrem espaço para experiências mais leves e alinhadas com sua verdadeira essência.

O aprendizado fica, mas a dor se dissolve, permitindo que ambos caminhem em direção a um futuro mais justo e promissor.

