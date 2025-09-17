Eclipse em Virgem e Peixes: reflexos coletivos em política, economia e sociedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Astrologia ajuda a compreender como eclipses, aliados a grandes trânsitos planetários, ressoam em mudanças globais

Setembro de 2025 será lembrado como um período de virada. O próximo evento será o eclipse Solar em Virgem que acontece no domingo(21).

De acordo com o App Astrolink, este evento marca o mês e evidencia um ponto sensível no céu: o eixo Virgem–Peixes, que fala sobre o equilíbrio entre ordem e caos, prática e sensibilidade, sistemas e espiritualidade.

Na astrologia, os eclipses simbolizam momentos de revelação, quando estruturas, individuais ou coletivas, chegam a um limite e pedem reorganização.

Um reflexo dos acontecimentos globais

Segundo o Astrolink, o cenário mundial já mostra como esse simbolismo se expressa na prática. No Brasil, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o fortalecimento das medidas de proteção à infância com o caso levantado pelo influenciador Felca evidenciam mudanças estruturais na política e na sociedade.

Nos Estados Unidos, Donald Trump intensifica os extremismos e redesenha a economia global com novas tarifas. Ao redor do mundo, guerras em Israel, Palestina, Catar, Nepal, Rússia e Ucrânia ressaltam a instabilidade internacional.

Esses acontecimentos são ecos diretos de um período em que velhas estruturas perdem força e novos caminhos ainda estão sendo testados.

Como os trânsitos explicam este momento

Além dos eclipses, outros movimentos planetários reforçam esse clima de transição. Saturno e Netuno em Áries falam de crises de identidade e da busca por novos limites coletivos, refletidos nas tensões políticas e ideológicas.

Urano em Gêmeos simboliza mudanças rápidas em comunicação, tecnologia e comércio, o que dialoga com a reorganização dos fluxos econômicos internacionais.

Já Plutão em Aquário aponta para transformações profundas nas estruturas sociais e tecnológicas, expondo fragilidades do poder e pedindo novos modelos de governança.

Pontos de virada

Nesse contexto, os eclipses de setembro atuam como catalisadores, acelerando processos que já vinham se desenhando.

Em Peixes, o eclipse lunar convida ao desapego de ilusões, ao reconhecimento de fragilidades e à busca por compaixão coletiva.

Em Virgem, o eclipse solar impulsiona a revisão de rotinas e sistemas, abrindo espaço para práticas mais conscientes e sustentáveis.

O Astrolink, no entanto, ressalta que os eclipses não criam os acontecimentos, mas funcionam como gatilhos de transformação.

Setembro de 2025 expõe as rachaduras de estruturas antigas, ao mesmo tempo em que planta as sementes de novos caminhos.

Para o coletivo, é hora de repensar política, economia e sociedade. Para cada indivíduo, o recado é o mesmo: reorganizar-se por dentro para atravessar com clareza o que está mudando por fora.