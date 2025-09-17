Já está se preparando para 2026? Descubra a cor da sorte do próximo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo Luna Gitana, especialista do Astrocentro, o vermelho promete atrair as melhores energias para o próximo ciclo de 2026; confira

Estamos a poucos passos do final do ano e, se você é do time que já está pensando no que vestir na virada, temos uma boa notícia: especialistas em numerologia e astrologia são unânimes ao apontar o vermelho como a cor de 2026.

A tonalidade promete ser a grande protagonista do próximo ciclo, simbolizando força, coragem e vitalidade para quem busca um recomeço poderoso.



Segundo os estudos numerológicos, o ano de 2026 resulta no número 1 (2+0+2+6=10; 1+0=1), que representa novos começos, liderança e iniciativa.

"O vermelho conecta diretamente com essas energias de ação e determinação", explica Luna Gitana, especialista do Astrocentro.



Por que vermelho?



A escolha não é por acaso. Na astrologia, o planeta regente de 2026 é Marte, tradicionalmente associado à cor vermelha e às energias de coragem e estratégia. No Tarot, o arcano que governa o ano é a Roda da Fortuna, indicando mudanças e novas oportunidades.



"É uma combinação perfeita: o ímpeto do número 1, a força de Marte e o movimento da Roda da Fortuna. Quem usar vermelho na virada estará sintonizado com as melhores energias do ciclo", resume a especialista.



Para potencializar os efeitos, Luna Gitana recomenda incluir toques de violeta na produção da virada. A cor, ligada à transmutação e proteção espiritual, ajuda a limpar energias antigas e fortalecer os novos propósitos.



A combinação vermelho e violeta cria o que é chamado de "campo vibracional favorável" para iniciar o ano com clareza e foco.

Como usar na prática



No look: Aposte em peças vermelhas como base - vestidos, blusas, sapatos ou acessórios.

Aposte em peças vermelhas como base - vestidos, blusas, sapatos ou acessórios. Em casa: Acenda uma vela vermelha antes da meia-noite, mentalizando seus objetivos para 2026.

Acenda uma vela vermelha antes da meia-noite, mentalizando seus objetivos para 2026. Na alimentação: A tradicional romã ganha ainda mais significado, já que suas sementes vermelhas vibrantes se conectam com a energia do ano.

A tradicional romã ganha ainda mais significado, já que suas sementes vermelhas vibrantes se conectam com a energia do ano. No planejamento: Escreva suas metas em papel vermelho e mantenha em local visível durante janeiro.



Outras opções para 2026



Embora o vermelho seja a cor principal, outras tonalidades podem complementar suas intenções:

Rosa: para amor próprio e relacionamentos



Laranja: criatividade e novos projetos



Verde: prosperidade e estabilidade financeira



Amarelo: clareza mental e sucesso nos negócios



Branco: abertura para energias positivas

