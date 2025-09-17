Já está se preparando para 2026? Descubra a cor da sorte do próximo ano
Segundo Luna Gitana, especialista do Astrocentro, o vermelho promete atrair as melhores energias para o próximo ciclo de 2026; confira
Estamos a poucos passos do final do ano e, se você é do time que já está pensando no que vestir na virada, temos uma boa notícia: especialistas em numerologia e astrologia são unânimes ao apontar o vermelho como a cor de 2026.
A tonalidade promete ser a grande protagonista do próximo ciclo, simbolizando força, coragem e vitalidade para quem busca um recomeço poderoso.
Segundo os estudos numerológicos, o ano de 2026 resulta no número 1 (2+0+2+6=10; 1+0=1), que representa novos começos, liderança e iniciativa.
"O vermelho conecta diretamente com essas energias de ação e determinação", explica Luna Gitana, especialista do Astrocentro.
Por que vermelho?
A escolha não é por acaso. Na astrologia, o planeta regente de 2026 é Marte, tradicionalmente associado à cor vermelha e às energias de coragem e estratégia. No Tarot, o arcano que governa o ano é a Roda da Fortuna, indicando mudanças e novas oportunidades.
"É uma combinação perfeita: o ímpeto do número 1, a força de Marte e o movimento da Roda da Fortuna. Quem usar vermelho na virada estará sintonizado com as melhores energias do ciclo", resume a especialista.
Para potencializar os efeitos, Luna Gitana recomenda incluir toques de violeta na produção da virada. A cor, ligada à transmutação e proteção espiritual, ajuda a limpar energias antigas e fortalecer os novos propósitos.
A combinação vermelho e violeta cria o que é chamado de "campo vibracional favorável" para iniciar o ano com clareza e foco.
Como usar na prática
- No look: Aposte em peças vermelhas como base - vestidos, blusas, sapatos ou acessórios.
- Em casa: Acenda uma vela vermelha antes da meia-noite, mentalizando seus objetivos para 2026.
- Na alimentação: A tradicional romã ganha ainda mais significado, já que suas sementes vermelhas vibrantes se conectam com a energia do ano.
- No planejamento: Escreva suas metas em papel vermelho e mantenha em local visível durante janeiro.
Outras opções para 2026
Embora o vermelho seja a cor principal, outras tonalidades podem complementar suas intenções:
- Rosa: para amor próprio e relacionamentos
- Laranja: criatividade e novos projetos
- Verde: prosperidade e estabilidade financeira
- Amarelo: clareza mental e sucesso nos negócios
- Branco: abertura para energias positivas