Signo | Notícia

Alerta: algo que parecia perdido retorna e muda a vida desses 3 signos ainda esta semana

Um recomeço inesperado vai transformar caminhos e trazer de volta oportunidades que muitos já não acreditavam serem possíveis na vida.

Por Bianca Tavares Publicado em 31/08/2025 às 10:34
Imagem para representar dinheiro perdido
Imagem para representar dinheiro perdido - iStock

O destino tem formas curiosas de surpreender. Aquilo que parecia encerrado, esquecido ou impossível de recuperar pode voltar à cena e se revelar uma chance única de crescimento.

Nesta semana, três signos vão viver uma reviravolta que vai devolver esperança e mostrar que nada está realmente perdido. O que retorna agora tem força para transformar a vida por completo.

Touro

Para Touro, uma oportunidade de trabalho ou projeto antigo volta de maneira inesperada. Algo que parecia fechado será reaberto e permitirá um novo rumo profissional.

Esse retorno vai exigir dedicação, mas a recompensa promete estabilidade e prosperidade.

  • Número da sorte: 11
  • Cor do dia: Caramelo
  • Pedra do momento: Citrino
  • Carta do Tarô: Roda da Fortuna
  • Palavra do dia: Retomada

Leão

Leoninos vão reencontrar alguém que acreditavam ter perdido de vista. Uma amizade ou amor antigo ressurge e desperta sentimentos que estavam adormecidos.

Pode se transformar em um vínculo ainda mais forte do que no passado.

  • Número da sorte: 3
  • Cor do dia: Dourado
  • Pedra do momento: Cornalina
  • Carta do Tarô: Os Enamorados
  • Palavra do dia: Reconexão

Peixes

Piscianos vão sentir um sopro de esperança em relação a um sonho antigo. Pode ser um curso, uma viagem ou até mesmo um talento deixado de lado que volta com intensidade.

  • Número da sorte: 9
  • Cor do dia: Lilás
  • Pedra do momento: Ametista
  • Carta do Tarô: O Sol
  • Palavra do dia: Ressurgimento

O retorno do que parecia perdido chega como um convite para acreditar de novo. Esses três signos terão a prova de que o tempo pode curar, resgatar e transformar histórias.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

