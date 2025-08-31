A Crisálida da Fortuna: 2 signos estão prestes a se libertar e voar em direção à prosperidade
Dois signos se libertam de amarras e iniciam um voo rumo à prosperidade; o destino anuncia uma nova fase de crescimento e abundância.
Clique aqui e escute a matéria
Assim como a borboleta que rompe sua crisálida para ganhar asas, o destino anuncia um momento de transformação profunda para dois signos do zodíaco.
A Crisálida da Fortuna se abre a partir dos próximos dias, revelando oportunidades de crescimento, abundância e conquistas que estavam represadas.
Touro
Depois de um longo período de paciência e desafios que testaram sua fé, Touro finalmente rompe as amarras do passado. O universo começa a recompensar sua determinação e dedicação, trazendo resultados concretos na vida profissional e financeira.
Projetos que estavam estagnados começam a fluir e novas oportunidades surgem. É hora de acreditar em seu próprio valor e colher os frutos de todo esforço feito.
Revelados os signos mais sortudos de 2025
Escorpião
Escorpião vive uma fase de libertação emocional e material. Ao deixar para trás medos e inseguranças, o signo se conecta com sua verdadeira força transformadora. Esse renascimento abre caminhos para parcerias importantes e conquistas inesperadas.
O momento favorece contratos, investimentos e até mudanças de vida que trazem prosperidade duradoura.
Para Touro e Escorpião, a mensagem do cosmos é clara: a crisálida se rompeu, e agora é hora de abrir as asas para voar em direção a uma fase de abundância e vitória.