A Maré da Fortuna: 4 signos são levados a um novo oceano de oportunidades e abundância a partir de 01/09
A estagnação financeira chega ao fim para estes 4 signos: o universo irá quebrar as barreiras para que a abundância finalmente flua.
Em nossa jornada pela vida, às vezes nos sentimos nadando contra a correnteza, com a sensação de que, não importa o esforço, o progresso é mínimo.
Mas o universo, em sua sabedoria, sabe exatamente quando é a hora de nos levar. A partir de 01 de setembro, a Maré da Fortuna irá se manifestar, e quatro signos serão levados a um novo oceano de oportunidades e abundância.
Touro: a maré da segurança
Sua busca por estabilidade é a sua maior força, mas a sua vida financeira, por vezes, te deixa inseguro. A maré da fortuna que se manifestará em setembro não será apenas uma quantia, mas a certeza de que a sua vida financeira está prestes a ganhar um novo rumo.
A sua vida será transformada quando você se reconectar com a sua paz interior.
Leão: a maré do reconhecimento
Sua busca por reconhecimento pode ter te levado a um caminho de frustração e de medo de não ser visto. A maré da fortuna que se manifestará em setembro te dará a certeza de que a sua luz é maior que a sua sombra. A sua vida será transformada quando você se reconectar com a sua paz interior.
Escorpião: a maré da renovação
Sua busca por poder e por controle pode ter te levado a um caminho de solidão. A maré da fortuna que se manifestará em setembro te dará a certeza de que a sua força é maior que o seu medo. A sua vida será transformada quando você se reconectar com a sua paz interior.
Aquário: a maré da liberdade
Sua busca por liberdade te fez sentir exausto e sem energia. A maré da fortuna que se manifestará em setembro te dará a certeza de que a sua capacidade de se adaptar é maior que a sua insegurança. A sua vida será transformada quando você se reconectar com a sua paz interior.