Renascimento Cósmico: 3 signos se libertam do passado e começam uma nova vida em setembro

A incerteza e a dúvida chegam ao fim: estes signos são impulsionados a ver o seu verdadeiro propósito de vida com clareza total; confira

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 30/08/2025 às 17:44
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Em nossa jornada, acumulamos pesos que, com o tempo, nos impedem de voar: dores antigas, ressentimentos e medos que nos prendem a um passado que já não nos serve mais.

Mas o universo, em sua sabedoria infinita, sabe que todo final é também um novo começo. Em setembro, três signos irão passar por um renascimento cósmico, se libertando de tudo o que os prendia para, finalmente, começar uma nova vida.

Câncer: o renascimento da paz

Sua natureza sensível e a sua forte conexão com a sua família e com as suas raízes te fizeram carregar um peso que já não te serve mais.

Para você, o renascimento é sobre deixar para trás as mágoas do passado, se perdoar e se permitir viver em paz.

Em setembro, uma energia especial irá te dar a força necessária para curar as suas feridas e para viver uma vida com mais paz.

Escorpião: o renascimento do propósito

Sua natureza intensa e a sua profunda conexão com o seu passado te fizeram carregar um peso que já não te serve mais.

Para você, o renascimento é sobre deixar para trás os ressentimentos e as dores do passado. Em setembro, uma energia especial irá te dar a força necessária para curar as suas feridas e para viver uma vida com mais propósito.

Peixes: o renascimento da liberdade

Sua natureza empática e a sua profunda conexão com as emoções dos outros te fizeram carregar um peso que já não te serve mais.

Para você, o renascimento é sobre se libertar do que não te serve mais, se perdoar e se permitir viver em paz. Em setembro, uma energia especial irá te dar a força necessária para curar as suas feridas e para viver uma vida com mais liberdade.

O universo, agora, te convida a abrir o seu coração para receber o que é seu por direito. Acredite que a sua paz interior é o seu maior bem, e que a sua alma, finalmente, terá a chance de se reconectar com a sua paz interior.

