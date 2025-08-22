Renascimento: hora de sair da sombra e caminhar em direção à luz chega para 2 signos
Depois de um período de introspecção e dor, dois signos signos encontram a força para se libertar do passado e buscar um novo caminho.
Em nossa jornada, todos nós enfrentamos períodos de escuridão. O medo, a mágoa ou o cansaço podem nos fazer recuar para a sombra, mas o universo, em sua sabedoria, sabe quando a noite precisa acabar.
Para dois signos, o ciclo da escuridão se encerra, e a hora de sair da sombra e caminhar em direção à luz finalmente chegou. Esta é uma jornada de cura e coragem, uma chance de se reconectar com a felicidade que parecia distante.
Câncer: a luz da cura emocional
Se você é de Câncer, sua sombra foi o peso do passado. Sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te levado a se esconder em sua carapaça, para se proteger de novas dores. Mas o universo te mostra que a luz está na cura.
Uma energia de perdão se aproxima, te dando a força para soltar o que já passou e se reconectar com a sua paz. A sua caminhada será em direção à sua paz interior, e a sua vitória será a de se libertar do que não te serve mais.
Escorpião: a luz da transformação
Para os escorpianos, a sombra foi o peso das mágoas. Sua intensidade, que é sua maior força, pode ter te levado a guardar ressentimentos e a se esconder em um lugar de dor. O universo te mostra que a luz está na transformação.
Uma energia de renovação se aproxima, te dando a força para se libertar do que já passou e se reconectar com o seu poder. A sua caminhada será em direção à sua liberdade, e a sua vitória será a de se reinventar, mais forte do que nunca.
