Renascimento: hora de sair da sombra e caminhar em direção à luz chega para 2 signos

Depois de um período de introspecção e dor, dois signos signos encontram a força para se libertar do passado e buscar um novo caminho.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/08/2025 às 15:34
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Em nossa jornada, todos nós enfrentamos períodos de escuridão. O medo, a mágoa ou o cansaço podem nos fazer recuar para a sombra, mas o universo, em sua sabedoria, sabe quando a noite precisa acabar.

Para dois signos, o ciclo da escuridão se encerra, e a hora de sair da sombra e caminhar em direção à luz finalmente chegou. Esta é uma jornada de cura e coragem, uma chance de se reconectar com a felicidade que parecia distante.

Câncer: a luz da cura emocional

Se você é de Câncer, sua sombra foi o peso do passado. Sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te levado a se esconder em sua carapaça, para se proteger de novas dores. Mas o universo te mostra que a luz está na cura.

Uma energia de perdão se aproxima, te dando a força para soltar o que já passou e se reconectar com a sua paz. A sua caminhada será em direção à sua paz interior, e a sua vitória será a de se libertar do que não te serve mais.

ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025

Escorpião: a luz da transformação

Para os escorpianos, a sombra foi o peso das mágoas. Sua intensidade, que é sua maior força, pode ter te levado a guardar ressentimentos e a se esconder em um lugar de dor. O universo te mostra que a luz está na transformação.

Uma energia de renovação se aproxima, te dando a força para se libertar do que já passou e se reconectar com o seu poder. A sua caminhada será em direção à sua liberdade, e a sua vitória será a de se reinventar, mais forte do que nunca.

