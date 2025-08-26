fechar
Esse signo vai ouvir palavras que mudam completamente sua perspectiva

O começo de um diálogo inesperado vai tocar fundo no coração desse signo e abrir uma nova forma de enxergar a vida e seus eventos.

Por Bianca Tavares Publicado em 26/08/2025 às 8:24
Imagem de um close-up da orelha e mão de uma mulher através de um buraco rasgado no papel
Imagem de um close-up da orelha e mão de uma mulher através de um buraco rasgado no papel - iStock

Grandes acontecimentos podem trazer grandes mudanças, no entanto, às vezes o caminho pode ser diferente.

Uma frase, um conselho ou até uma declaração simples tem o poder de virar a chave.

Nos próximos dias, esse signo será surpreendido por palavras intensas que trazem clareza e motivação para seguir em frente de uma forma completamente diferente.

Qual signo passará por isso?

Libra!

Uma conversa importante mostra outro lado da situação e tira um peso das costas. As palavras chegam como um alívio, trazendo paz e inspiração para começar um novo ciclo.

Portanto, Libra, fique atento ao seu redor e também às seguintes informações:

  • Número da sorte: 29
  • Cor: Azul
  • Palavra do dia: Clareza

