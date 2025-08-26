Entre 25 e 28 de agosto, só 2 signos vão receber um aviso do destino
Um sinal especial chega para dois signos nesse período e muda completamente a forma como eles encaram o futuro a partir de agora! Confira:
Clique aqui e escute a matéria
Entre o dia 25 e 28 de agosto, o universo envia mensagens sutis que funcionam como um verdadeiro aviso do destino.
Pode ser um encontro, uma notícia inesperada ou até mesmo um sonho marcante.
O importante é estar atento, porque esse recado será a chave para escolhas importantes que aproximam esses signos do que realmente merecem viver.
Gêmeos
Gêmeos vai perceber que certas coincidências não são simples acaso. Uma conversa ou situação inesperada funciona como guia para tomar decisões que estavam travadas há tempos.
- Número da sorte: 12
- Cor: Amarelo
- Palavra do dia: Intuição
Peixes
Peixes recebe sinais claros em sonhos ou encontros marcantes. Esse aviso do destino mostra que o momento de virar a página chegou e traz confiança para recomeçar.
- Número da sorte: 44
- Cor: Violeta
- Palavra do dia: Renovação