fechar
Signo |

Entre 25 e 28 de agosto, só 2 signos vão receber um aviso do destino

Um sinal especial chega para dois signos nesse período e muda completamente a forma como eles encaram o futuro a partir de agora! Confira:

Por Bianca Tavares Publicado em 26/08/2025 às 7:39
Imagem para representar alerta, aviso
Imagem para representar alerta, aviso - BangWan/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Entre o dia 25 e 28 de agosto, o universo envia mensagens sutis que funcionam como um verdadeiro aviso do destino.

Pode ser um encontro, uma notícia inesperada ou até mesmo um sonho marcante.

O importante é estar atento, porque esse recado será a chave para escolhas importantes que aproximam esses signos do que realmente merecem viver.

Gêmeos

Gêmeos vai perceber que certas coincidências não são simples acaso. Uma conversa ou situação inesperada funciona como guia para tomar decisões que estavam travadas há tempos.

  • Número da sorte: 12
  • Cor: Amarelo
  • Palavra do dia: Intuição

Leia Também

Peixes

Peixes recebe sinais claros em sonhos ou encontros marcantes. Esse aviso do destino mostra que o momento de virar a página chegou e traz confiança para recomeçar.

  • Número da sorte: 44
  • Cor: Violeta
  • Palavra do dia: Renovação

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Amigo distante volta com novidades que vão balançar 2 signos
Signo

Amigo distante volta com novidades que vão balançar 2 signos
A saúde emocional de 3 signos vai dar um salto positivo inesperado
Signo

A saúde emocional de 3 signos vai dar um salto positivo inesperado

Compartilhe

Tags