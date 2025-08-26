A próxima semana traz reconciliação de família para 3 signos
Laços que estavam frágeis ou distantes vão ganhar uma nova chance, trazendo acolhimento e aproximação para esses signos escolhidos pelo universo.
A energia da próxima semana abre espaço para diálogos mais honestos e gestos de carinho que estavam sendo adiados.
Quem faz parte desses signos sentirá uma vontade maior de se conectar com quem ama e, em muitos casos, será surpreendido por atitudes que favorecem o perdão e a cura.
Câncer
Um encontro inesperado traz o nativo de Câncer de volta a sensação de pertencimento. As diferenças ficam em segundo plano diante do amor que une a família.
- Número da sorte: 14
- Cor: Branco
- Palavra do dia: União
Touro
Velhos ressentimentos de Touro começam a se dissolver e dão lugar a conversas produtivas. Esse signo se sente mais seguro e valorizado dentro do lar.
- Número da sorte: 33
- Cor: Verde
- Palavra do dia: Reencontro
Peixes
A sensibilidade de Peixes será o ponto de partida para restaurar relações. Um gesto simples abre caminho para uma reconciliação verdadeira.
- Número da sorte: 8
- Cor: Lilás
- Palavra do dia: Perdão