Dia 25 chega com a notícia que esses 2 signos esperavam há meses
O dia 25 de agosto de 2025 reserva uma virada aguardada, trazendo respostas e conquistas que dois signos já ansiavam há muito tempo.
Clique aqui e escute a matéria
Depois de meses de espera, o universo finalmente entrega o que parecia demorar demais.
Dois signos vão receber exatamente aquilo que desejavam: notícias capazes de mudar rotinas, resgatar esperanças e abrir novos caminhos. É um momento de recompensa e de alívio, em que tudo começa a se encaixar.
Touro
A resposta que você tanto aguardava sobre trabalho ou dinheiro finalmente chega, e vem de forma positiva.
Pode ser um contrato que se confirma, um pagamento atrasado que aparece ou até uma oportunidade que abre espaço para crescimento real. No amor, uma conversa pendente esclarece o que estava parado.
- Número da sorte: 11
- Cor: verde-esmeralda
- Frase do dia: “O que é seu encontra sempre o caminho de chegar.”
Libra
Chega uma notícia que mexe com o coração e a vida pessoal, Libra.
Pode ser uma proposta afetiva, um convite que muda seus próximos dias ou até mesmo a resposta de alguém que você esperava há meses.
No lado profissional, uma confirmação importante traz segurança para novos passos.
- Número da sorte: 22
- Cor: lilás
- Frase do dia: “O tempo pode demorar, mas o destino nunca falha.”