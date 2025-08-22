fechar
Quando tudo parecia parado, a roda da fortuna gira para 3 signos

A energia cósmica começa a movimentar situações que pareciam congeladas, trazendo viradas inesperadas e abrindo caminhos de crescimento

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/08/2025 às 13:31
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Há momentos em que a vida parece estagnada, como se nenhum esforço fosse suficiente para mudar o rumo das coisas.

No entanto, a energia cósmica começa a movimentar situações que pareciam congeladas, trazendo viradas inesperadas e abrindo caminhos de crescimento.

Para três signos em especial, a chamada “roda da fortuna” gira a favor, trazendo dinamismo e oportunidades que podem alterar de forma significativa o curso dos próximos dias.

Touro – 20 de abril a 20 de maio

Depois de um período de estabilidade forçada e pouca movimentação, Touro pode sentir uma onda de mudanças chegando de forma prática e palpável.

Questões financeiras e profissionais, que pareciam travadas, tendem a destravar, revelando novas possibilidades de ganhos ou parcerias.

O signo deve confiar na sua persistência, pois agora a sorte começa a favorecer seus esforços.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião, que muitas vezes enfrenta situações de intensidade e espera transformações profundas, verá a roda girar a seu favor.

Questões emocionais e vínculos importantes ganham novo fôlego, permitindo recomeços que pareciam improváveis.

Além disso, surpresas no campo profissional podem trazer a sensação de que o destino, enfim, resolve colaborar com seus projetos de vida.

Aquário – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Para Aquário, o período promete movimentos inesperados em áreas ligadas à inovação, conexões sociais e projetos criativos.

Situações que pareciam travadas passam a fluir com naturalidade, abrindo espaço para conquistas que envolvem tanto o coletivo quanto sua autonomia.

É a chance de usar sua visão à frente do tempo para transformar ideias em realizações concretas.

