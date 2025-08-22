Eclipses impactam temas como saúde mental e relacionamentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 2ª temporada de eclipses de 2025 começa em 7 de setembro, no Lunar Total, no signo de Peixes e termina em 21 de setembro, no Solar Parcial em Virgem

Dos quatro Eclipses do ano, três acontecem no eixo formado pelos signos de Virgem e Peixes e um ocorre no signo de Áries.

Os eclipses acontecem sempre em pares e seguem um ciclo bem definido e conhecido desde a Antiguidade, chamado de Ciclo de Saros.

Os temas regidos pelos signos do eixo eclipsado ficam em evidência no período.

“Virgem e Peixes tocam muito nos temas da saúde mental, das populações invisibilizadas e também dos cuidados com o meio ambiente, enquanto Áries dá destaque às posições de liderança e autoridade”, explica a astróloga e psicanalista Virginia Gaia.

Os eclipses têm repercussão tanto individualmente, dependendo de onde acontecem em relação ao mapa astral, como também afetam a coletividade. “Globalmente, pode-se esperar um período de debates acalorados sobre refugiados, mudanças climáticas e como tudo isso afeta as relações geopolíticas”, pontua.

Vale lembrar também que os eclipses de 2025 ativam importantes movimentações celestes que dão o tom dos próximos 12 meses, como a passagem de Saturno pelos signos de Peixes e Áries, por exemplo.

“Com os eclipses acontecendo nessa área do céu, cuja simbologia toca profundamente as massas e os ânimos globais, 2025 inspira muita reflexão também sobre o papel da fé e da espiritualidade na vida prática”, conclui a astróloga.

Confira os detalhes dos eclipses da segunda temporada de 2025 e as datas dos eclipses que aconteceram no primeiro semestre, lembrando que mapas astrais com planetas pessoais a até 5 graus de distância de onde acontece cada um dos eclipses são diretamente afetados por eles, por um período que pode chegar a até seis meses.

Para calcular gratuitamente o mapa astral e saber o ponto exato onde acontece cada um dos eclipses, pode-se ir a este link.

- 7 de setembro: Eclipse Lunar Total – Lua aos 15°22’ do signo de Peixes

Nesta Lua Cheia especial, a rainha da noite será encoberta pela sombra da Terra enquanto estiver no signo de Peixes.

Alinhado a Achernar, a estrela Alfa da Constelação de Eridanus, o nosso satélite natural, em seu ápice, evocará o simbolismo dos sonhos, das experiências psíquicas e também das trocas sutis. Assim, o momento promete trazer muitas sutilezas e revelações profundas.

- 21 de setembro: Eclipse Solar Parcial – Sol e Lua aos 29°05’ do signo de Virgem

Com o Sol e a Lua unidos no signo de Virgem, a rainha da noite encobrirá parcialmente o Sol. No exato momento do eclipse, a dupla de luminares da astrologia estará alinhada a Markeb, a estrela Kappa da Constelação da Vela.

Essa Lua Nova especial acontecerá também em oposição a Saturno e Netuno, evidenciando a necessidade de maior compreensão das necessidades de bem-estar em um sentido amplo, especialmente em momentos de mudanças.

Eclipses da primeira temporada de 2025

- 14 de março: Eclipse Lunar Total – Lua aos 23°57’ do signo de Virgem

A Lua Cheia, no signo de Virgem, será totalmente encoberta pela sombra da Terra. Oposto ao nosso satélite natural, o Sol estará ao lado do planeta Saturno, no signo de Peixes.

No momento em que estiver sendo eclipsada, a Lua estará alinhada a Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater. Visível no Brasil, esse eclipse levará atenção para os temas relacionados à espiritualidade, à saúde mental e também à necessidade de autocuidado.

- 29 de março: Eclipse Solar Parcial – Sol e Lua aos 9°00’ do signo de Áries

A Lua Nova reunirá o Sol e a Lua no signo de Áries, quando o astro-rei será parcialmente encoberto pela rainha da noite.

No momento do eclipse, a dupla de luminares da astrologia estará na mesma longitude de Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso.

Com esse conjunto simbólico, o céu leva atenção ao papel das lideranças na condução das massas. Sem dúvida, esse eclipse promete destaque aos que souberem agir com força e inteligência ao mesmo tempo.

