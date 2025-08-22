Eclipses impactam temas como saúde mental e relacionamentos
A 2ª temporada de eclipses de 2025 começa em 7 de setembro, no Lunar Total, no signo de Peixes e termina em 21 de setembro, no Solar Parcial em Virgem
Clique aqui e escute a matéria
Dos quatro Eclipses do ano, três acontecem no eixo formado pelos signos de Virgem e Peixes e um ocorre no signo de Áries.
Os eclipses acontecem sempre em pares e seguem um ciclo bem definido e conhecido desde a Antiguidade, chamado de Ciclo de Saros.
Os temas regidos pelos signos do eixo eclipsado ficam em evidência no período.
“Virgem e Peixes tocam muito nos temas da saúde mental, das populações invisibilizadas e também dos cuidados com o meio ambiente, enquanto Áries dá destaque às posições de liderança e autoridade”, explica a astróloga e psicanalista Virginia Gaia.
Os eclipses têm repercussão tanto individualmente, dependendo de onde acontecem em relação ao mapa astral, como também afetam a coletividade. “Globalmente, pode-se esperar um período de debates acalorados sobre refugiados, mudanças climáticas e como tudo isso afeta as relações geopolíticas”, pontua.
Vale lembrar também que os eclipses de 2025 ativam importantes movimentações celestes que dão o tom dos próximos 12 meses, como a passagem de Saturno pelos signos de Peixes e Áries, por exemplo.
“Com os eclipses acontecendo nessa área do céu, cuja simbologia toca profundamente as massas e os ânimos globais, 2025 inspira muita reflexão também sobre o papel da fé e da espiritualidade na vida prática”, conclui a astróloga.
Confira os detalhes dos eclipses da segunda temporada de 2025 e as datas dos eclipses que aconteceram no primeiro semestre, lembrando que mapas astrais com planetas pessoais a até 5 graus de distância de onde acontece cada um dos eclipses são diretamente afetados por eles, por um período que pode chegar a até seis meses.
Para calcular gratuitamente o mapa astral e saber o ponto exato onde acontece cada um dos eclipses, pode-se ir a este link.
- 7 de setembro: Eclipse Lunar Total – Lua aos 15°22’ do signo de Peixes
Nesta Lua Cheia especial, a rainha da noite será encoberta pela sombra da Terra enquanto estiver no signo de Peixes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Alinhado a Achernar, a estrela Alfa da Constelação de Eridanus, o nosso satélite natural, em seu ápice, evocará o simbolismo dos sonhos, das experiências psíquicas e também das trocas sutis. Assim, o momento promete trazer muitas sutilezas e revelações profundas.
- 21 de setembro: Eclipse Solar Parcial – Sol e Lua aos 29°05’ do signo de Virgem
Com o Sol e a Lua unidos no signo de Virgem, a rainha da noite encobrirá parcialmente o Sol. No exato momento do eclipse, a dupla de luminares da astrologia estará alinhada a Markeb, a estrela Kappa da Constelação da Vela.
Essa Lua Nova especial acontecerá também em oposição a Saturno e Netuno, evidenciando a necessidade de maior compreensão das necessidades de bem-estar em um sentido amplo, especialmente em momentos de mudanças.
Eclipses da primeira temporada de 2025
- 14 de março: Eclipse Lunar Total – Lua aos 23°57’ do signo de Virgem
A Lua Cheia, no signo de Virgem, será totalmente encoberta pela sombra da Terra. Oposto ao nosso satélite natural, o Sol estará ao lado do planeta Saturno, no signo de Peixes.
No momento em que estiver sendo eclipsada, a Lua estará alinhada a Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater. Visível no Brasil, esse eclipse levará atenção para os temas relacionados à espiritualidade, à saúde mental e também à necessidade de autocuidado.
- 29 de março: Eclipse Solar Parcial – Sol e Lua aos 9°00’ do signo de Áries
A Lua Nova reunirá o Sol e a Lua no signo de Áries, quando o astro-rei será parcialmente encoberto pela rainha da noite.
No momento do eclipse, a dupla de luminares da astrologia estará na mesma longitude de Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso.
Com esse conjunto simbólico, o céu leva atenção ao papel das lideranças na condução das massas. Sem dúvida, esse eclipse promete destaque aos que souberem agir com força e inteligência ao mesmo tempo.