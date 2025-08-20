Portal energético se abre dia 22 e só 2 signos vão saber aproveitar
A passagem energética promete liberar novas oportunidades, mas apenas dois signos estarão realmente preparados para absorver esse impacto positivo.
Clique aqui e escute a matéria
No dia 22, um portal energético se abre e movimenta intensamente a vida de alguns signos.
Esse fenômeno traz chances de mudanças rápidas, mas exige percepção e coragem para agarrar o momento certo. Entre todos, apenas dois signos terão sensibilidade suficiente para transformar essa energia em conquistas reais.
Veja quem vai sentir com mais força:
Leão
Leão, o portal traz reconhecimento e vitórias pessoais. Uma notícia relacionada a trabalho ou estudos pode mudar sua perspectiva para o resto do mês. É hora de mostrar confiança e aceitar convites inesperados.
- Número da sorte: 19
- Cor: dourado
- Frase do dia: “Quem acredita no próprio brilho abre portas invisíveis.”
Peixes
O fluxo energético age no campo emocional, trazendo clareza e abertura para novos relacionamentos.
Para Peixes, uma conversa reveladora pode curar algo do passado e colocar você em sintonia com o que realmente deseja.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Número da sorte: 7
- Cor: azul-claro
- Frase do dia: “A intuição é o guia mais seguro em tempos de mudança.”