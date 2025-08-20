fechar
Signo |

Portal energético se abre dia 22 e só 2 signos vão saber aproveitar

A passagem energética promete liberar novas oportunidades, mas apenas dois signos estarão realmente preparados para absorver esse impacto positivo.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/08/2025 às 8:00
Imagem de portal circular azul de incandescência abstrato
Imagem de portal circular azul de incandescência abstrato - iStock

Clique aqui e escute a matéria

No dia 22, um portal energético se abre e movimenta intensamente a vida de alguns signos.

Esse fenômeno traz chances de mudanças rápidas, mas exige percepção e coragem para agarrar o momento certo. Entre todos, apenas dois signos terão sensibilidade suficiente para transformar essa energia em conquistas reais.

Veja quem vai sentir com mais força:

Leia Também

Leão

Leão, o portal traz reconhecimento e vitórias pessoais. Uma notícia relacionada a trabalho ou estudos pode mudar sua perspectiva para o resto do mês. É hora de mostrar confiança e aceitar convites inesperados.

  • Número da sorte: 19
  • Cor: dourado
  • Frase do dia: “Quem acredita no próprio brilho abre portas invisíveis.”

Peixes

O fluxo energético age no campo emocional, trazendo clareza e abertura para novos relacionamentos.

Para Peixes, uma conversa reveladora pode curar algo do passado e colocar você em sintonia com o que realmente deseja.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Número da sorte: 7
  • Cor: azul-claro
  • Frase do dia: “A intuição é o guia mais seguro em tempos de mudança.”

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Leia também

Caminhos cruzados: 4 signos vão enfrentar encontros decisivos ainda em agosto
SIGNOS

Caminhos cruzados: 4 signos vão enfrentar encontros decisivos ainda em agosto
Se você for desse signo, o coração vai bater mais forte (e não é à toa)
Signo

Se você for desse signo, o coração vai bater mais forte (e não é à toa)

Compartilhe

Tags