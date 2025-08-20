Cartas do Tarô apontam mudança que vai limpar tudo o que travava esses signos há meses
As revelações mostram que chegou a hora de virar a página: três signos vão romper barreiras antigas e abrir espaço para uma fase mais leve.
Clique aqui e escute a matéria
As cartas do Tarô indicam uma grande virada energética para alguns signos. O que estava emperrado começa a ganhar movimento, trazendo resoluções rápidas em áreas que vinham causando estagnação.
Esse é o momento em que obstáculos se dissolvem e novas possibilidades surgem com clareza.
Veja quais signos estão nessa onda de libertação:
Gêmeos
As cartas indicam o fim de ciclos repetitivos que cansaram sua mente, Gêmeos. Expectativa de acordos profissionais finalmente saírem do papel. No amor, uma conversa sincera limpa mágoas antigas.
- Número da sorte: 11
- Cor: amarelo
- Frase do dia: “A clareza abre caminhos antes escondidos.”
Escorpião
Uma energia de renovação toma conta, Escorpião. Situações emocionais pesadas ficam para trás e você sente como se tirasse um peso dos ombros. A chance de receber apoio de alguém inesperado é grande.
- Número da sorte: 22
- Cor: preto
- Frase do dia: “Soltar o passado é abrir espaço para o novo.”
Aquário
Aquário as cartas mostram resolução de impasses financeiros ou burocráticos que estavam te prendendo. O futuro se abre com oportunidades frescas e convites que podem mudar sua rotina.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Número da sorte: 8
- Cor: roxo
- Frase do dia: “O inesperado pode ser exatamente o que você precisa.”