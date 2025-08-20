fechar
Cartas do Tarô apontam mudança que vai limpar tudo o que travava esses signos há meses

As revelações mostram que chegou a hora de virar a página: três signos vão romper barreiras antigas e abrir espaço para uma fase mais leve.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/08/2025 às 7:49
Imagem de cartas do tarô
Imagem de cartas do tarô - Cristian Blazquez Martinez/iStock

As cartas do Tarô indicam uma grande virada energética para alguns signos. O que estava emperrado começa a ganhar movimento, trazendo resoluções rápidas em áreas que vinham causando estagnação.

Esse é o momento em que obstáculos se dissolvem e novas possibilidades surgem com clareza.

Veja quais signos estão nessa onda de libertação:

Gêmeos

As cartas indicam o fim de ciclos repetitivos que cansaram sua mente, Gêmeos. Expectativa de acordos profissionais finalmente saírem do papel. No amor, uma conversa sincera limpa mágoas antigas.

  • Número da sorte: 11
  • Cor: amarelo
  • Frase do dia: “A clareza abre caminhos antes escondidos.”

Escorpião

Uma energia de renovação toma conta, Escorpião. Situações emocionais pesadas ficam para trás e você sente como se tirasse um peso dos ombros. A chance de receber apoio de alguém inesperado é grande.

  • Número da sorte: 22
  • Cor: preto
  • Frase do dia: “Soltar o passado é abrir espaço para o novo.”

Aquário

Aquário as cartas mostram resolução de impasses financeiros ou burocráticos que estavam te prendendo. O futuro se abre com oportunidades frescas e convites que podem mudar sua rotina.

  • Número da sorte: 8
  • Cor: roxo
  • Frase do dia: “O inesperado pode ser exatamente o que você precisa.”

