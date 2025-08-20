Cartas do Tarô apontam mudança que vai limpar tudo o que travava esses signos há meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As revelações mostram que chegou a hora de virar a página: três signos vão romper barreiras antigas e abrir espaço para uma fase mais leve.

Clique aqui e escute a matéria

As cartas do Tarô indicam uma grande virada energética para alguns signos. O que estava emperrado começa a ganhar movimento, trazendo resoluções rápidas em áreas que vinham causando estagnação.

Esse é o momento em que obstáculos se dissolvem e novas possibilidades surgem com clareza.

Veja quais signos estão nessa onda de libertação:

Gêmeos

As cartas indicam o fim de ciclos repetitivos que cansaram sua mente, Gêmeos. Expectativa de acordos profissionais finalmente saírem do papel. No amor, uma conversa sincera limpa mágoas antigas.

Número da sorte: 11

11 Cor: amarelo

amarelo Frase do dia: “A clareza abre caminhos antes escondidos.”

Leia Também A Lua Nova de 23 de agosto vem carregada de sorte pra 3 signos

Escorpião

Uma energia de renovação toma conta, Escorpião. Situações emocionais pesadas ficam para trás e você sente como se tirasse um peso dos ombros. A chance de receber apoio de alguém inesperado é grande.

Número da sorte: 22

22 Cor: preto

preto Frase do dia: “Soltar o passado é abrir espaço para o novo.”

Aquário

Aquário as cartas mostram resolução de impasses financeiros ou burocráticos que estavam te prendendo. O futuro se abre com oportunidades frescas e convites que podem mudar sua rotina.

Número da sorte: 8

8 Cor: roxo

roxo Frase do dia: “O inesperado pode ser exatamente o que você precisa.”



Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025