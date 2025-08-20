Depois da próxima Lua, nada será como antes pra esse signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ciclo lunar que se aproxima vai virar páginas antigas e abrir espaço para um recomeço poderoso na vida de um signo em especial. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

A próxima fase da Lua, que começa a partir do dia 23 de agosto, vem carregada de uma energia transformadora, capaz de mexer profundamente com um signo que já vinha pedindo mudanças.

Com a chegada da Lua Nova, o movimento marca o fim de um ciclo pesado e o início de uma fase onde coragem e novos caminhos se apresentam de forma quase inevitável.

Quem vai sentir isso com mais intensidade? Apenas este signo:



Escorpião!

Para o signo de Escorpião, o momento traz revelações e uma chance real de deixar para trás tudo aquilo que parecia travar sua vida.

Uma conversa pode clarear de vez uma situação mal resolvida, permitindo seguir em frente com leveza. No campo profissional, oportunidades inesperadas surgem, exigindo decisão rápida.

Na vida amorosa, a intensidade aumenta, e alguém pode se declarar de forma surpreendente.

Número da sorte: 11

11 Cor: preto

preto Frase do dia: “Renovar-se é libertar o coração do que não faz mais sentido.”



