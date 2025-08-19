No limite: 4 signos prestes a romper ciclos que pareciam intermináveis a partir de 21/08
A partir de 21/08, esses quatro signos do zodíaco se libertam de velhos padrões, encontram a paz e iniciam uma nova e mais leve jornada.
A vida é um jogo de paciência, e para alguns, os ciclos de desafios parecem não ter fim. Mas o universo, em sua sabedoria, sabe quando a linha é atingida.
Para quatro signos, a espera acabou. A partir de 21 de agosto, uma energia de libertação se aproxima, trazendo a força necessária para romper ciclos que pareciam intermináveis.
Prepare-se, pois o que parecia impossível agora se tornará realidade, e a sua paz interior será a sua maior vitória.
Áries: o ciclo do "não"
Se você é de Áries, a sua luta foi contra a falta de coragem para dizer "não". O medo de desapontar os outros te prendeu em um ciclo de obrigações e tarefas que te deixaram exausto. O universo, agora, te dá a força para romper com esse padrão.
A partir de 21/08, a sua voz será a sua maior força, e você vai perceber que a sua liberdade e a sua felicidade são as suas maiores prioridades.
Gêmeos: o ciclo da incerteza
Para os geminianos, o ciclo que se encerra é o da incerteza. A sua mente, que é sua maior força, pode ter te deixado preso em um ciclo de dúvidas e indecisões, sem saber que caminho seguir. O universo, agora, te dá a clareza mental para romper com esse padrão.
A partir de 21/08, a sua intuição será o seu guia, e você vai perceber que o seu caminho é mais simples do que parecia.
Câncer: o ciclo da mágoa
Se você é de Câncer, o ciclo que se encerra é o da mágoa. A sua sensibilidade, que é sua maior força, pode ter te deixado preso em um ciclo de tristeza e ressentimentos que te impediram de seguir em frente. O universo, agora, te dá a força para romper com esse padrão.
A partir de 21/08, o seu coração será a sua maior força, e você vai perceber que o seu futuro é mais brilhante do que o seu passado.
Peixes: o ciclo da idealização
Para os piscianos, o ciclo que se encerra é o da idealização. O seu mundo de sonhos, que é sua maior força, pode ter te deixado preso em um ciclo de tristeza e decepção, com a realidade que não atende às suas expectativas.
O universo, agora, te dá a força para romper com esse padrão. A partir de 21/08, a sua imaginação será a sua maior força, e você vai perceber que a sua maior alegria está em viver a vida de verdade.